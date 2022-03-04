«Сільпо» и NOVUS прекращают продажу всей продукции бренда Coca-Cola и убирают товар с полок — ранее компания отказалась прекращать работу в россии

NOVUS и «Сільпо» прекращают продажу всей продукции бренда Coca-Cola. Так крупнейшие украинские сети супермаркетов отреагировали на решение мирового производителя газированных безалкогольных напитков не прекращать работу в россии, несмотря на то, что страна-агрессор ведет позорную войну против Украины.

В «Сільпо» подтвердили бойкот в Твиттере, а NOVUS — на своей странице в Фейсбуке. Компании отказались от новых закупок.

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«Приобретение напитков Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola — это спонсорская поддержка компании, не осуждающей действий оккупантов» NOVUS

Одновременно крупнейшие украинские торговые сети сообщили, что уже начали убирать продукцию американского бренда с полок своих магазинов по всей Украине.