«Сільпо» и NOVUS прекращают продажу всей продукции бренда Coca-Cola и убирают товар с полок — ранее компания отказалась прекращать работу в россии

NOVUS и «Сільпо» прекращают продажу всей продукции бренда Coca-Cola. Так крупнейшие украинские сети супермаркетов отреагировали на решение мирового производителя газированных безалкогольных напитков не прекращать работу в россии, несмотря на то, что страна-агрессор ведет позорную войну против Украины.
В «Сільпо» подтвердили бойкот в Твиттере, а NOVUS — на своей странице в Фейсбуке. Компании отказались от новых закупок.
«Приобретение напитков Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola — это спонсорская поддержка компании, не осуждающей действий оккупантов»
NOVUS
Одновременно крупнейшие украинские торговые сети сообщили, что уже начали убирать продукцию американского бренда с полок своих магазинов по всей Украине.
Ми починаємо знімати їх з полиці та не замовляти нові поставки — ми перестаємо продавати всю продукцію Кока-Коли у себе. Це досить складний процес у цих умовах, тож треба трохи часу.
Дякуємо за розуміння!
Все буде Україна 🧡🇺🇦
— Сільпо (@silpo_ua) March 4, 2022