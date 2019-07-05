Система распознавания лиц полиции Великобритании ошибается в 81% случаев, но правоохранители считают иначе





Согласно данным, полученным в Университете Эссекса, технология распознавания лиц при поиске подозреваемых ошибочно помечает людей в подавляющем большинстве случаев. Из пяти помеченных человек, как правило, четверо являются невиновными.

В отчете, который был заказан Скотланд-Ярдом, установлено, что технология, используемая столичной полицией Великобритании, является неточной в 81% случаев. При этом делается вывод о том, что «весьма вероятно», система будет признана незаконной, если её оспорить в суде.

Это первая независимая оценка системы распознавания лиц с тех пор, как она впервые начала использоваться в августе 2016 года во время проведения ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала. С тех пор она использовалась в 10 местах, включая Лестер-сквер и во время поминальных воскресений. Исследователи оценили точность технологии в шести из этих местоположений и обнаружили, что из 42 «подозрительных совпадений» только восемь были верны, что даёт ошибку в 81%.

Вместе с тем, столичная полиция Великобритании измеряет точность иным способом. За основу в расчёт берётся не количество «подозрительных совпадений», а общее количество обработанных лиц. При использовании такого знаменателя доля ложных распознаваний составляет всего 0,1%. В ответ на отчёт Университета Эссекса заместитель помощника комиссара столичной полиции Дункан Болл, заявил, что правоохранители «крайне разочарованы негативным и несбалансированным тоном этого отчета».

Однако авторы отчёта заявили, что их выводы вызвали «серьёзные опасения». И это не первый случай, когда полиция Великобритании подвергается критике за такие неточности. В 2018 году полиция Южного Уэльса ошибочно опознала 2300 человек как потенциальных преступников.

Источник: Engadget