Скандинавский стиль в ПК: Gigabyte украсила материнскую плату деревом и экокожей

Некоторые производители в последнее время пытаются добавить деревянные элементы в электронику. На первый взгляд, сочетание пластика, конденсаторов и древесины выглядит странно и точно не претендует на эталон экологичности. Но в Gigabyte решили, что легкое добавление натуральных материалов способно поднять эстетику компьютера на новый уровень. Так появилась материнская плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood — один из самых оригинальных продуктов компании за последние годы.

В Gigabyte объясняют, что в основе концепции — стремление сделать «холодное» ПК-железо теплее и ближе к домашнему интерьеру. Поэтому края платы, зона VRM и радиатор M.2 получили декоративные деревянные накладки, а слоты для накопителей — кожаные «премиальные» язычки, которые должны намекать на ощущение «роскошного тепла». Выглядит необычно, но точно привлекает внимание — такие решения все чаще появляются в индустрии.

За дизайнерским экспериментом не забыли о технической основе. X870E Aero X3D Wood создана на платформе AMD AM5 (чипсет AMD X870E) и работает с процессорами Ryzen 7000, 8000 и 9000 Series. Плата предлагает два полноценных слота PCIe 5.0 для потенциальной конфигурации с двумя видеокартами, четыре слота M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 для накопителей. Новинка имеет четыре слота DIMM для установки оперативной памяти DDR5 5200/4800 MT/с суммарным объемом до 256 ГБ. С нынешними повышенными ценами на память и другие компоненты, полная конфигурация со всеми занятыми слотами для ОЗУ, накопителей и видеокарт будет сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.

Дополнительно новинка предлагает два порта 5GbE LAN, модуль Wi-Fi 7 и ряд фирменных решений для охлаждения. Для борьбы с тепловыделением современных горячих компонентов инженеры использовали разнообразные радиаторы, в том числе с высокоэффективными тепловыми трубками. Все эти элементы обеспечивают до 14% лучшую эффективность охлаждения, что важно для стабильности высокопроизводительной системы. Отдельно подчеркивают «готовность из коробки» к беспроводной работе — модуль Wi-Fi предустановлен, поэтому пользователь не будет тратить лишнее время на монтаж.

Gigabyte называет X870E Aero X3D Wood «примером того, как материнские платы могут гармонично вписываться в жилые пространства и становиться частью стиля». И эта идея уже не кажется фантастической — корпуса с деревянными вставками становятся трендом, а другие производители, такие как Apacer, добавляют в свои гаджеты даже бамбук и ароматизаторы, чтобы хоть как-то выделиться на переполненном рынке.

Gigabyte пока не называет цену материнской платы X870E Aero X3D Wood.

