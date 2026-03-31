Новости Устройства 31.03.2026 comment views icon

Материнская плата ASRock "сожгла" три процессора Ryzen 7 9800X3D подряд: обновления не помогают

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Материнська плата ASRock "спалила" три процесори Ryzen 7 9800X3D поспіль: оновлення не допомагають

Уже длительное время пользователи платформы AMD AM5 сталкиваются с неприятной ситуацией. На некоторых материнских платах выходят из строя процессоры Ryzen. Чаще всего эта проблема преследует владельцев материнских плат ASRock. Иногда это случается снова и снова.


Один из пользователей Reddit поделился печальной историей и рассказал, что материнская плата ASRock B850M Pro RS WiFi вывела из строя три процессора Ryzen 7 9800X3D подряд. Это произошло в течение примерно четырех месяцев. По его словам, каждый раз AMD признавала проблему и заменяла процессор, но сама плата оставалась в системе. Как следствие, новые чипы также выходили из строя. В итоге пользователь отказался от этой модели материнской платы. Похоже, после этого произошло чудо, и процессоры перестали гореть.

Это не первый подобный случай. И, справедливости ради, стоит заметить, что подобные инциденты случаются также на платах других производителей. Ранее сообщалось о случае с платой ASUS X870, где также якобы «умерли» два процессора — Ryzen 7 9800X3D и его замена Ryzen 7 9850X3D. В то же время именно ASRock в последнее время чаще всего упоминают в подобных историях. Бренд регулярно появляется в темах о «мертвых» процессорах Ryzen 9000 и проблемах запуска. Ранее сообщалось, что материнские платы ASRock «убили» пять Ryzen 9000 за одни сутки, а до этого наблюдались проблемы с процессорами Ryzen на материнских платах ASRock 800 серии.

ASRock уже реагировала на такую ситуацию. Компания провела внутренние проверки и выпустила несколько обновлений BIOS. В частности, в феврале появилась версия на базе AGESA 1.3.0.0a, которая должна была исправить часть проблем с загрузкой систем AM5. Но, судя по новым сообщениям, этого оказалось недостаточно.


Более того, недавно появились еще три случая выхода из строя Ryzen 7 9800X3D на платах ASRock с BIOS версии 4.10. Это намекает, что даже свежие прошивки не гарантируют полного решения проблемы.

Ситуация выглядит странно даже для рынка, где подобные инциденты время от времени случаются. Три «погибших» процессора на одной плате — это уже не просто случайность. В то же время часть сообщества считает, что причина может быть не только в материнских платах. Среди версий — дефектная партия процессоров или системная проблема платформы AM5.

Журналисты обратились к ASRock с запросом относительно последнего случая, но компания не ответила.

Источник: videocardz

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить