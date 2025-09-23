Память подорожает на 30%, и виноват ИИ: Samsung подняла цену на DRAM и NAND, вслед за Micron и SanDisk

Samsung объявила о повышении цен на оперативную память и флэш-память NAND на 15-30%. Стоит заметить, что другие производители, такие как Micron и SanDisk, уже предприняли аналогичные шаги. Так, SanDisk несколько недель назад подняла цены на NAND более чем на 10%, а Micron в этом месяце повысила стоимость и DRAM, и NAND на 20-30%.

По данным корейского издания New Daily, Samsung уведомила своих партнеров о повышении цен на память. В четвертом квартале этого года цены на оперативную память LPDDR4X, LPDDR5 и LPDDR5X вырастут на 15-30%, тогда как NAND память для хранения данных, в частности eMMC и UFS, подорожает на 5-10%.

Источники объясняют, что главная причина — рост спроса на смартфоны и компьютеры с поддержкой ИИ. Кроме того, праздничный сезон традиционно стимулирует продажи смартфонов, планшетов и производительных ПК, что создает дополнительное давление и делает дальнейшее повышение цен фактически неизбежным.

Еще один фактор — высокий спрос на энергоэффективную и производительную память со стороны компаний вроде NVIDIA, которые используют ее для производства мощного оборудования для ИИ. По оценкам Citigroup, производство DRAM будет отставать от глобального спроса на 1,8%, тогда как дефицит NAND будет еще больше — на уровне 4%. Прогнозы Morgan Stanley выглядят еще пессимистичнее: по их данным, в 2026 году поставки NAND могут оказаться на 8% ниже спроса.

Дополнительно ситуацию усложняет смещение производителей в сторону новых стандартов DDR5 и HBM. Это резко сократило выпуск устаревших стандартов DDR4 и LPDDR4X, что повлекло за собой скачок средней цены DDR4 на 50% в июле. Впервые эта память стала дороже DDR5.

Интересно, что сначала Samsung планировала полностью остановить производство DDR4 и LPDDR4X в июне 2025 года, однако из-за неожиданно высокого спроса от этой идеи отказалась. По состоянию на второй квартал 2025 года компания контролирует 32,7% рынка DRAM и 32,9% рынка NAND.

Хотя повышение цен выглядит позитивным сигналом для производителей, которые долго работали на грани рентабельности, оно ударит по энтузиастам и сборщикам ПК, которые не имеют больших корпоративных бюджетов. Для обычных пользователей это означает подорожание апгрейдов или покупки новых устройств.

Источник: techspot