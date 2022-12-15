Сколько месяцев нужно работать в Украине и других странах, чтобы купить игровой компьютер [Инфографика]

Аналитики Picodi.com сравнили цены на комплектующие и аксессуары для игровых компьютеров в 50 странах мира и сопоставили их с местной среднемесячной заработной платой. А затем на основании этих данных подсчитали, сколько месяцев нужно работать в этих странах, чтобы купить игровой ПК.

Авторы исследования оперируют понятием «идеальный игровой компьютер», конфигурация которого составлена с учётом данных сервиса Steam о самых распространённых компонентах. Конкретная конфигурация не указывается, например, нет данных о том, какую модель процессора использовали в калькуляции. С учётом озвученной цены, это чип из конфигурации оптимального компьютера рубрики «ПК месяца».

Стоимость «идеального игрового компьютера» (начинки системного блока) с учётом нынешних украинских цен составляет около 45,8 тыс. грн. Если добавить необходимость покупки монитора, операционной системы и игровых аксессуаров, то цена «идеального игрового компьютера» достигает 67850 грн. И ещё около 16 тыс. грн нужно выделить на год, чтобы покупать по одной новой игре каждый месяц.

С учётом нынешнего курса доллара (судя по всему, в расчётах фигурирует официальный курс НБУ, а не рыночный), цена «идеального игрового компьютера» в Украине составляет примерно $1842. Средняя зарплата в Украине после вычета налогов составляет 10777 грн. Таким образом, чтобы купить игровой ПК, среднестатистическому украинцу нужно работать 6,3 месяца. Это 46-е место рейтинга при сопоставлении стоимости компьютера и средней зарплаты.

Среди стран, попавших в рейтинг, самую высокую цену за компьютер и аксессуары в пересчёте на доллары заплатят жители Аргентины — $4238. На покупку компьютера в этой стране нужно копить более года — 12,4 месяца. На втором месте рейтинга Индия — $2957. Хотя компьютер выглядит более дорогим, более высокие зарплаты позволяют индийцам быстрее накопить на покупку игрового ПК, чем это могут сделать украинцы — 5,4 месяца. На третьем месте по стоимости ПК оказалась Бразилия $2858. На покупку также нужно копить 6,3 месяца. В Пакистане игровой компьютер стоит дешевле, чем в Украине — $1685. Но из-за низких зарплат на его покупку нужно копить на протяжении 10,4 месяца. В Индонезии ситуация примерно такая же — на компьютер стоимостью $1713 нужно копить 8,7 месяца.

Самым низким ценам могут порадоваться геймеры из Польши, Германии и США. В этих странах компьютер и все необходимые аксессуары стоят $1547, $1552 и $1562, соответственно. Самое выгодное соотношение цены игрового компьютера к средней заработной плате в Швейцарии (0,3 зарплаты), США (0,4 зарплаты) и Австралии (0,4 зарплаты).