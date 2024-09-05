«Скучно и медленно»: фильм «Джокер 2» вызвал смешанную реакцию критиков — 54/100 на Metacritic

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Но игра Хоакина Феникса в «Джокер: Безумие на двоих» остается «мощной и трогательной».

Режиссер Тодд Филлипс представил продолжение своего оскароносного «Джокера» на Венецианском кинофестивале 2024 года. Фильм «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie À Deux) выйдет в прокат в октябре, но уже сейчас вызвал противоречивые отзывы критиков. На момент написания статьи фильм получил 60% одобрительных отзывов на Rotten Tomatoes и 54 балла из 100 на Metacritic.

Главные роли в ленте исполнили Хоакин Феникс, который вернулся к образу Артура Флека/Джокера, и Леди Гага, которая воплотила Харли Квинн. К актерскому составу также присоединились Брендан Глисон и Кэтрин Кинер, а Зази Битц снова сыграла свою роль из первого фильма.

Дэвид Руни, главный кинокритик The Hollywood Reporter, назвал фильм «неровным». Он похвалил игру Леди Гаги, но отметил, что сиквелу не хватает прочной сюжетной основы. По мнению Руни, первый «Джокер» имел более основательную структуру, построенную на элементах фильмов Мартина Скорсезе.

Джо-Энн Титмарш из лондонской Evening Standard согласилась с этой оценкой. Она отметила, что фильму не хватает «ощущения безумия, которое берет контроль». Критик также добавила, что несмотря на интересного главного персонажа, лента оказалась скучной и медленной.

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Эллисон Уиллмор из Vulture считает, что Артур Флек в исполнении Феникса «просто не так интересен, несмотря на все усилия актера». Она также отметила, что персонаж становится «боксерской грушей» для режиссера, который подвергает его многочисленным унижениям.

Питер Брэдшоу с The Guardian заметил, что Леди Гага недостаточно использована в фильме, несмотря на шумиху вокруг ее участия. Он указал, что сюжет не дает достаточно возможностей для развития ее персонажа.

Впрочем, некоторые критики высоко оценили новый подход Филлипса к истории Джокера и его подруги. Мэтью Тернер из NME назвал фильм «социально ответственным», который интересно исследует последствия событий первой части.

Джеффри Макнаб из The Independent отметил, что режиссер «явно получал удовольствие», создавая своеобразный «тур через века Голливуда» с помощью музыкальных номеров и ссылок на классику кино. Он также высоко оценил игру Феникса, которая остается «мощной и трогательной».

Джон Нуджент из Empire считает, что музыкальные моменты помогли раскрыть историю. Он отметил, что нестандартное исполнение песен Фениксом и Гагой передает то, чего не хватает диалогам. Критик также отметил, что в отличие от мрачного тона первого фильма, в сиквеле присутствуют нотки надежды.

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Смешанные оценки на агрегаторах рецензий отражают разнообразие мнений критиков относительно «Джокера: Безумие на двоих». Несмотря на это, интерес публики к фильму остается высоким, и зрители смогут сформировать собственное мнение после премьеры в кинотеатрах. В Украине лента выйдет на большие экраны 3 октября 2024 года, на день раньше мировой премьеры.

Источник: Hollywoodreporter

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