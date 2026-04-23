Новости Кино 23.04.2026

Clayface от DC оказался полноценным телесным хоррором: первый трейлер фильма уже в сети

Clayface трейлер 2026: DC Studios снимает телесный хоррор о враге Бэтмена / Gizmodo

DC Studios опубликовали первый официальный трейлер фильма Clayface. Он подтвердил то, о чем говорили еще после показа на CinemaCon. Это не очередной супергеройский боевик, а полноценный телесный хоррор.


Режиссер Джеймс Уоткинс построил трейлер вокруг атмосферы и звука. Жуткая песня, резкие монтажные вырезки между флэшбеками и сценами трансформации — все это формирует ощущение нарастающего ужаса, а не экшн-ожидания.

Главную роль исполняет Том Рис Харрис. Рядом с ним в главных ролях снимается Наоми Акки. Сценарий написал Майк Флэнаган — тот самый, что экранизировал Стивена Кинга в Doctor Sleep и Midnight Mass и давно заработал репутацию мастера атмосферного ужаса.

Клейфейс в комиксах DC — злодей со способностью превращать свое тело в любую форму. Обычно он ассоциируется с аркадными боями против Бэтмен, где эта способность используется как боевой прием. Флэнаган и Уоткинс переосмыслили саму природу персонажа: трансформация здесь выглядит не как суперсила, а как болезнь и проклятие, разрушающее человека изнутри.


Трейлер намекает на фирменный прием Клейфейса — удар кулаком-булавой — но показывает его лишь в тени. Очевидно, что полный вид монстра DC скрывает намеренно, оставляя его для финального фильма. Или визуальные эффекты еще не готовы — оба варианта вполне возможны.

Вдохновение Кроненбергом здесь чувствуется очень явно. Дэвид Кроненберг — канадский режиссер, основавший жанр body horror в фильмах The Fly, Videodrome и Naked Lunch. Его подпись — это тело как пространство ужаса, где органическое и неестественное сливаются в одно. Clayface, похоже, движется именно в этом направлении.

Фильм выходит 23 октября 2026 года — и дата выбрана не случайно Warner Bros. перенесла его в преддверии Хэллоуина после того, как в сентябре образовался конфликт с Practical Magic 2. Хорор в октябре — очевидная ставка на правильную аудиторию в правильное время.

Clayface становится частью нового DCU под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Примечательно, что они сознательно выбрали злодея второго эшелона — не Джокера, не Харли Квинн — и дали ему полноценное соло. Тот же подход Ганн уже применил в Suicide Squad и Guardians of the Galaxy, где второстепенные персонажи получали главные роли и выиграли от этого.

Предварительный показ трейлера на CinemaCon аудитория приняла хорошо — журналисты описывали видео как «восхитительно отвратительное», что для хоррора является лучшим комплементом.

Clayface выходит в кинотеатрах 23 октября 2026 года.

Источник: Gizmodo

