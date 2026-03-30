"Супергёрл" в беде? DC провела 8 тестовых показов и трижды меняла финал, а отзывы все еще "неоднозначные"

По сообщениям инсайдеров, новый фильм DC «Супергёрл» сталкивается с проблемами: студия провела по меньшей мере восемь тестовых показов, трижды обновляла финал, но так и не достигла положительных отзывов.





Тестовые показы часто дают представление о фильме на ранней стадии, но в основном первые версии отличаются от той, которую зрители видят в кинотеатрах. К примеру, «Грешники» Райана Куглера изначально длились более 3 часов, полагались в значительной степени на закадровый голос и имели не такую заметную музыку. Многие ранние сцены в конце концов вырезали, чем улучшили темп, а дальнейшие изменения привели к тому, что фильм установил на «Оскар-2026» рекорд с наибольшим количеством номинаций.

Однако новая «Супергёрл» от DC, похоже, может побить собственный рекорд: по количеству тестовых показов и переделок. По сообщению Джорджана Руими из Word of Reel, фильм транслируют уже несколько месяцев и он обновляется с каждой версией. При этом, в течение восьми показов финал меняли по меньшей мере трижды, так же уволили уже трех композиторов.

Последняя версия, показанная на прошлой неделе, длится около 1 часа 50 минут и включает дополнительные сцены с Кларком Кентом/Суперменом. Что касается реакций, то, как уже было сказано выше, они неоднозначные: не катастрофические, но и не слишком обнадеживающие. По словам первых зрителей, фильм держится на актерской игре Милли Алкок и Джейсона Момоа, тогда как главный злодей Крэм «разочаровывает», а сцены экшена «не подходят» и, кажется, что режиссер Крейг Гиллеспи «не до конца их понимает».





Напомним, что по сюжету новая «Супергёрл» показывает Кару как обессиленную супергероиню-пьяницу, которая путешествует по космосу после уничтожения Криптона. Она встречает молодую девушку Рути Мэри Нолл, которая стремится отомстить преступнику, убившему ее отца. Кара неохотно соглашается помочь и начинает охоту на Крэма.

В целом, фильм продвигали как мрачный и более ориентированный на персонажей, чем традиционные супергеройские проекты. Он опирается на эмоциональную травму и моральную неоднозначность Кары, а не на легкомысленные героические поступки. Персонажку Алкок описывают как обессиленную, а порой и безрассудную, а музыку (неизвестно, окончательную ли) в эмоциональных моментах сравнивают со «Стражами Галактики». Что касается монтажа, то он якобы склоняется к эпизодической структуре и разделен в соответствии с переходом с планеты на планету.

В Украине фильм «Супергёрл» выйдет 25 июня 2026 года.