"Супергёрл" в беде? DC провела 8 тестовых показов и трижды меняла финал, а отзывы все еще "неоднозначные"

Катерина Левицкая

Вже не Супердівчина: український трейлер розкрив Мілі Алкок як "Суперґьорл", але показав Лобо і Крема з Жовтих пагорбів

По сообщениям инсайдеров, новый фильм DC «Супергёрл» сталкивается с проблемами: студия провела по меньшей мере восемь тестовых показов, трижды обновляла финал, но так и не достигла положительных отзывов.


Тестовые показы часто дают представление о фильме на ранней стадии, но в основном первые версии отличаются от той, которую зрители видят в кинотеатрах. К примеру, «Грешники» Райана Куглера изначально длились более 3 часов, полагались в значительной степени на закадровый голос и имели не такую заметную музыку. Многие ранние сцены в конце концов вырезали, чем улучшили темп, а дальнейшие изменения привели к тому, что фильм установил на «Оскар-2026» рекорд с наибольшим количеством номинаций.

Однако новая «Супергёрл» от DC, похоже, может побить собственный рекорд: по количеству тестовых показов и переделок. По сообщению Джорджана Руими из Word of Reel, фильм транслируют уже несколько месяцев и он обновляется с каждой версией. При этом, в течение восьми показов финал меняли по меньшей мере трижды, так же уволили уже трех композиторов.

Последняя версия, показанная на прошлой неделе, длится около 1 часа 50 минут и включает дополнительные сцены с Кларком Кентом/Суперменом. Что касается реакций, то, как уже было сказано выше, они неоднозначные: не катастрофические, но и не слишком обнадеживающие. По словам первых зрителей, фильм держится на актерской игре Милли Алкок и Джейсона Момоа, тогда как главный злодей Крэм «разочаровывает», а сцены экшена «не подходят» и, кажется, что режиссер Крейг Гиллеспи «не до конца их понимает».


Напомним, что по сюжету новая «Супергёрл» показывает Кару как обессиленную супергероиню-пьяницу, которая путешествует по космосу после уничтожения Криптона. Она встречает молодую девушку Рути Мэри Нолл, которая стремится отомстить преступнику, убившему ее отца. Кара неохотно соглашается помочь и начинает охоту на Крэма.

В целом, фильм продвигали как мрачный и более ориентированный на персонажей, чем традиционные супергеройские проекты. Он опирается на эмоциональную травму и моральную неоднозначность Кары, а не на легкомысленные героические поступки. Персонажку Алкок описывают как обессиленную, а порой и безрассудную, а музыку (неизвестно, окончательную ли) в эмоциональных моментах сравнивают со «Стражами Галактики». Что касается монтажа, то он якобы склоняется к эпизодической структуре и разделен в соответствии с переходом с планеты на планету.

В Украине фильм «Супергёрл» выйдет 25 июня 2026 года.

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Время шоу": в трейлере "Мортал Комбат 2" Джонни Кейджа заставляют делать то, что он умеет лучше всего
Сериал "Хитмэн" отменили после 10 лет разработки
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"
Максимус из сериала "Фоллаут" взял аскезу на игры Bethesda до последнего сезона
Трейлер научно-фантастической драмы "День раскрытия": Стивен Спилберг открывает секреты инопланетян
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра
"Быть мертвым — весело": первый трейлер фильма "Мумия" Ли Кронина
Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки
Вышел первый трейлер "Очень страшного кино 6"
Дэвид Финчер снял "Приключения Клиффа Бута" с помощью ИИ: от компании, которую Netflix купил за $600 млн
Режиссеры "Мумия 4" назвали условие, при котором Фрейзер и Вайс согласились вернуться во франшизу
Режиссер "Охоты на Бена Сола" 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом
Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул
Критики в восторге: "Проект Аве Мария" стартовал с 96% на Rotten Tomatoes
Бальдра в сериале God of War сыграет звезда "Дэдпула"
Первый взгляд: Тимоти Шаламе и компания в "Дюна 3"
