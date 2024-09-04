Новый тизер «Джокер: Безумие на двоих» показал Харви Дента

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Warner Bros опубликовала полуминутный тизер для «Джокер: Безумие на двоих» / Joker: Folie à Deux, который впервые демонстрирует известного персонажа…

В «Джокер 2» Харви Дента сыграет актер Гарри Лоути, он ненадолго появляется в видео. Артур Флек (Хоакин Феникс) наблюдает за ним на пресс-конференции по телевизору. Как известно большинству поклонников, во вселенной DC Дент в конце концов становится злодеем Двуликим, одним из самых известных врагов Бэтмена. До этого он занимал должность окружного прокурора города Готэм.

Сценарист и режиссер Тодд Филлипс не колеблется отступать от канонов DC Харли Квинн и Джокер в его интерпретации существенно от них отличаются, похоже и образ Двуликого несколько иной. В тизере Харви Дент моложе, чем в прошлых воспроизведениях. На пресс-конференции он решительно осуждает действия Артура и его сторонников.

«Артур Флек — монстр, который точно знал, что делал. Его развратные акты насилия привели к беспорядкам его последователей, и они все еще готовы совершать акты насилия от его имени», — говорит Дент.

Хотя это первый настоящий взгляд на Дента в «Джокер: Сумасшествие на двоих», наиболее внимательные поклонники фильма уже знали, что он будет в продолжении. В июльском трейлере фанаты заметили, что строка диалога «Они считают, что Артур Флек — какой-то мученик» была приписана Денту в субтитрах видео на YouTube. Упоминания о Дэнте также есть на фотографиях со съемочных площадок, которые просочились в прошлом году.

Put on a happy face. Joker: Folie à Deux — only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/CqDld31gVg — Joker Movie (@jokermovie) September 3, 2024

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Итак, Гарри Лоути присоединится к славному списку актеров, изображавших прокурора-злодея в кино. В нем Аарон Экхарт («Темный рыцарь»), Билли Ди Уильямс («Бэтмен») и Томми Ли Джонс («Бэтмен навсегда»).

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в украинских кинотеатрах 3 октября. В августе Тодд Филлипс говорил, что не планирует снимать «Джокер 3».

Источник: IGN

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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