«Skyrim-бабушка» прекращает создавать видео с играми: «Мне это смертельно надоело»

88-летняя Ширли Карри, известная как «Skyrim-бабушка», объявила о завершении своей карьеры создания игровых видео. Она объяснила это решение потерей интереса к процессу.

В своем видеообращении под названием «Больше никаких игровых видео» Карри поделилась причинами своего решения. По ее словам, создание игрового контента перестало приносить ей удовольствие.

«Это уже не весело, я устала от этого, мне это смертельно надоело», — призналась блогерша.

Несмотря на отказ от игровых видео, Ширли планирует продолжать вести влог. Она намерена посвятить освободившееся время другим увлечениям.

«Если вы хотите смотреть, как я играю, у меня есть много видео, и они все доступны», — отметила Карри.

За девять лет своей деятельности «Скайрим-бабушка» загрузила сотни видео. Ее приветливость и привычка обращаться к подписчикам как к «внучатам» сделали Ширли важной частью сообщества игроков Skyrim в YouTube. Сейчас у Ширли Карри 1,29 млн подписчиков.

Популярность Карри не осталась незамеченной разработчиками игры. Компания Bethesda отсканировала ее внешность для создания персонажа в предстоящей игре The Elder Scrolls 6. Кроме того, разработчики добавили упоминание о Ширли в своей новой игре Starfield. Сообщество моддеров также отдало дань уважения Ширли, создав мод, который добавляет ее в качестве спутника в Skyrim.

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Источник: Gamesradar