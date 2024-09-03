Bethesda нацелена превратить Starfield в новый Skyrim — детали от разработчика

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Тим Лемб, ведущий креативный продюсер Starfield, рассказал о планах развития игры, реакции на отзывы игроков и будущем дополнении Shattered Space.

Он поделился этой информацией во время разговора с изданием TheGamer на выставке Gamescom 2024.

Starfield, новая космическая ролевая игра от Bethesda, вызвала неоднозначную реакцию игроков в свой первый год. Хотя игра не повторила бешеного успеха Skyrim или Fallout 4, разработчики считают ее удачным проектом и имеют амбициозные планы.

Лемб признает, что команда внимательно следит за отзывами сообщества.

«Мы слышим мнение игроков. В их критике есть смысл. Однако мы и сами — самые строгие критики своей работы. Мы анализируем комментарии сообщества, учитываем собственные интересы и планируем дальнейшее развитие», — отметил Лемб.

Первым большим шагом в развитии игры станет дополнение Shattered Space, которое выйдет 30 сентября. По словам Лемб, оно будет существенно отличаться от основной игры.

«Это изменение маятника. Вместо огромной галактики с оптимистичным настроением и путешествиями по разным мирам мы предлагаем более замкнутое, сосредоточенное и таинственное пространство», — объяснил разработчик.

Bethesda имеет амбициозные планы относительно будущего Starfield. На вопрос интервьюера о возможности превращения игры в многолетний проект, подобный Skyrim, Лэмб ответил оптимистично:

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«Надеюсь, что да. Мы всегда планируем поддерживать наши игры на протяжении длительного времени. У нас постоянно есть несколько идей на разных стадиях разработки», — рассказал он.

Разработчики также обращают внимание на тенденцию возвращения к хардкорным RPG, в частности после успеха Baldur’s Gate 3. Однако Лемб подчеркивает важность баланса:

«Мы хотим, чтобы наши игры были легкими для понимания. В Starfield есть много систем, в которые можно углубиться, но мы не требуем от игроков погружаться в каждую из них».

Отдельно Лэмб отметил важность модов для Starfield.

«Если люди получают удовольствие, даже если это происходит не через простое прохождение игры, а через создание модов — пожалуйста, продолжайте. Это заставляет меня улыбаться», — признался разработчик.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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