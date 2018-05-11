Служба доставки UPS будет использовать футуристичные электрофургоны Arrival в Париже и Лондоне

Мы уже рассказывали вам о компании Arrival, разработавшей полностью электрические фургоны для британской службы почтовой доставки Royal Mail. После успешных испытаний, которые прошли в Лондоне в прошлом году, производитель объявил о начале сотрудничества с крупной американской компанией UPS.

Американцы заказали у Arrival 35 модульных электрофургонов для тестовой курьерской доставки в Лондоне и Париже. Первые экземпляры электромобилей будут поставлены заказчику уже до конца текущего года. Электрофургоны отличаются минимальным весом благодаря использованию композитных материалов и запатентованных технологий, которые применяются на роботизированных линиях сборки с использованием искусственного интеллекта. Также разработчики отмечают скругленное лобовое стекло с широким углом обзора и систему помощи водителю, которая позволяет снизить усталость во время доставки посылок.

Благодаря модульной конструкции, электрофургоны Arrival могут выпускаться в трех различных размерностях с грузоподъемностью 3,5, 6 и 7,5 тонн соответственно. При этом в зависимости от требований заказчика, в электромобили могут устанавливать батареи различной емкости — производитель указывает, что на данный момент максимальный запас хода составляет 240 км (150 миль), хотя еще в прошлом году речь шла о 160 км (100 миль).

Напомним, что для UPS сотрудничество с Arrival не станет первым в своем роде, так как в автопарках этой службы курьерской доставки в США и Европе уже присутствует порядка 300 электрических и 700 гибридных автомобилей. В частности, UPS уже заказала 125 электрогрузовиков Tesla Semi, а также 50 компактных электрофургонов Workhorse N-GEN.



Классический фургон доставки UPS

Всего же начиная с 2009 года UPS вложила $750 млн в программу развития высокотехнологичных средств передвижения на альтернативном топливе и сотрудничество с производителями подобных автомобилей.

Источник: The Verge