Смартфон Xiaomi Redmi S2 представлен официально: 5,99-дюймовый экран, Snapdragon 625, 3/4 ГБ ОЗУ и селфи-камера с AI по цене от $155

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Как и было обещано ранее, сегодня состоялся официальный анонс бюджетного смартфона Xiaomi Redmi S2. Те, кто следил за этой моделью, могли уже даже заказать эту модель на AliExpress, однако во время презентации китайский производитель поделился рядом интересных деталей о новинке.

Во-первых, Redmi S2 позиционируется компанией Xiaomi в линейке своих смартфонов как решение на ступеньку ниже модели Redmi Note 5. Во-вторых, символ «S» в обозначении имеет смысл — это признак линейки «Selfie Series», особый упор в которой будет сделан на фронтальной камере и ее возможностях.

Смартфон Xiaomi Redmi S2 выполнен в типичном для производителя дизайне с металлической задней панелью, на которой можно найти двойную камеру, сканер отпечатков и обновленную U-образную схему расположения антенн. Практически всю переднюю панель занимает 5,99-дюймовый дисплей с не самым высоким разрешением 1440×720 пикселей и соотношением сторон 18:9.

В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с рабочей частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506. Производитель предложит пользователям два варианта памяти — базовый с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной и более продвинутый с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ.

В обоих случаях владельцы смартфона смогут использовать гибридный слот, в который помещается сразу три карты: две SIM и одна microSD с объемом до 256 ГБ. Емкость батареи составляет 3080 мАч.

Основная камера построена на двух модулях на 12 Мп и 5 Мп со вспышкой (такой же вариант используется в Redmi Note 5 Pro), фронтальная камера — на 16 Мп модуле со вспышкой и AI-функциональностью, которая включает распознавание лица пользователя и два основных режима AI portrait и AI beauty.

Первый позволяет точнее оценить текущие условия освещения, чтобы корректно выбрать параметры съемки, а второй позволяет улучшить полученные селфи, подчеркнув глаза, губы и тон кожи лица.

Стоимость смартфона Xiaomi Redmi S2 в базовой конфигурации 3/32 ГБ составляет $155 (999 Yuan), более продвинутый вариант 4/64 ГБ — $205 (1299 Yuan), официальные продажи стартуют 17 мая 2018 года в цветовых вариантах rose gold, platinum silver и champagne gold.

Источник: Gizmochina