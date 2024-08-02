Смерть в агонии: ученые раскрыли новые подробности о египетской мумии «кричащей женщины»

Ученые пришли к выводу, что знаменитая египетская мумия с перекошенным лицом действительно умерла в агонии, а не из-за халатности бальзамировщиков.

Экспедиция Метрополитен-музея обнаружила мумию в 1935 году в деревянном гробу под гробницей Сенмута Сенмут — один из выдающихся архитекторов древнего Египта в Дейр-эль-Бахри, на месте древних Фив. У мумии были черный парик и золотые и серебряные перстни, но больше всего поражало ее выражение лица с открытым ртом и перекошенной челюстью.

В 2020 году Захи Хавасс и Сахар Салим проанализировали 3000-летнюю мумию и пришли к выводу, что древнеегипетская женщина умерла от сердечного приступа. Исследователи предположили, что ее предсмертная агония была увековечена процессом бальзамирования.

Новая статья, опубликованный в журнале Frontiers in Medicine, подтверждает эти выводы. Сахар Салим, ведущий автор исследования, объясняет:

«В Древнем Египте бальзамировщики заботились о том, чтобы тело выглядело красиво для потусторонней жизни. Поэтому они обычно закрывали рот умершего, привязывая челюсть к голове».

Команда Салим обнаружила следы дорогих бальзамирующих материалов на поверхности тела, что свидетельствует о тщательности процесса мумификации. Ученые предполагают, что женщина могла испытать кадаверный спазм — редкую форму мышечного оцепенения перед смертью. Возможно, бальзамировщики начали работу до того, как мышцы расслабились, что и сохранило ее предсмертное выражение лица.

Исследование 2013 года в The Lancet показало, что 34% мумий того времени имели признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Для сравнения, в 2022 году примерно каждая пятая смерть была связана с болезнями сердца, по данным CDC Центр США по контролю и профилактике заболеваний.

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Не все эксперты соглашаются с выводами исследования. Грегори Томас, кардиолог из Калифорнийского университета в Ирвайне, замечает:

«Наиболее вероятная причина «крика» мумии CIT8 [кричащей] заключается в том, что ее рот не был закрыт во время бальзамирования».

Сахар Салим добавляет, что для полного понимания этого явления нужны дополнительные исследования мумий с подобным выражением лица и углубленное изучение кадаверного спазма в судебно-медицинском контексте.

Источник: Gizmodo