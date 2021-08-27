Snap запустив оновлену функцію Next Generation Scan з додатковими можливостями пошуку та шерінгу





Два роки тому в Snap представили функцію Scan, щоб допомогти снепчатерам досліджувати і пізнавати навколишній світ найшвидшим і найбільш простим способом — за допомогою камери в додатку Snapchat. Сьогодні компанія впроваджує в Snapchat оновлену функцію Next Generation Scan, яка виводить кнопку «Scan» на передній план і додає додаткові функції, що дозволяють користувачам додатку знаходити і ділитися кумедними і корисними «снепами» в таких категоріях, як мода, їжа, рослини і багатьох інших.

Next Generation Scan переосмислює використання камери Snapchat у тому вигляді, в якому ми її знаємо. Тепер оновлений функціонал Scan повністю доступний для користувачів додатку на iOS, 100% доступність на Android — протягом наступних кількох тижнів.

Scan був розроблений, щоб поєднати те, що користувач бачить через камеру, з найактуальнішими AR-можливостями в Snapchat. Це дозволяє снепчатерам використовувати мільйони «лінз», включаючи ті, які створені партнерами і співтовариством Snap через Lens Studio.

Перші партнери Scan представили варіанти використання функції, які спираються на те, що подобається або доводиться робити користувачам Snapchat: наприклад, виконання домашньої роботи або прослуховування музики. Так, слухаючи музику, снепчатер може просканувати пісню, яка грає, завдяки інтеграції з Shazam. У співпраці з Photomath снепчатери можуть навести камеру на математичне рівняння і побачити, як з’явиться рішення.

Поставивши перед собою завдання створити інструмент для покоління, яке звикло сканувати інформацію камерою, Scan з роками став підтримувати різні категорії, в тому числі такі актуальні для Snapchat, як мода і їжа. Так, камера Snapchat і Scan допомагають користувачам самовиражатися і пізнавати світ: від пошуку забавної лінзи, яка ідеально виражає ваш настрій, до допомоги в навігації в продуктовому магазині або навіть у власній коморі.

Щоб користуватися Scan було зручніше і простіше, Snap переніс кнопку з функцією сканування в центр і розмістив її на головному екрані камери Snapchat. Тобто тепер Scan буде пропонувати різні способи використання камери, включаючи ярлики і унікальні можливості для покупок.

Зазначимо, що в світі щодня створюється понад 5 млрд снепів, що робить Snapchat одним із найбільш популярних додатків для створення фото і відео в світі. В Україні компанія представлена офісами в Києві, Одесі та Запоріжжі. Нещодавно Snap розробив ексклюзивні лінзи до Дня незалежності України.

Джерело: Snap