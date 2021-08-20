Snap розробив ексклюзивні лінзи до Дня незалежності України — чуб, гопак, вишивка тощо





До 30-ї річниці незалежності України компанія Snap презентувала спеціальний набір лінз з українською тематикою. Так, починаючи з 20 серпня, снепчатери можуть приміряти на себе традиційний вінок з жита і козацький чуб, станцювати гопак і спроектувати на фото легендарний петриківський розпис і орнамент української вишивки.

Щоб скористатися лінзами, користувачам потрібно відкрити камеру в мобільному додатку Snapchat й навести її на вказані коди лінз. Або завантажити Snap Camera для ПК за наступним посиланням, активувати режим Snap Camera й обрати лінзи Embroidery, Hopak, Petrykivka, Cossack і Wreath.

Представники компанії зазначили, що Snap робить свій внесок у прогрес людства, розширюючи можливості людей у вираженні себе, проживанні моменту, та допомагає ділитися один з одним радісними і яскравими історіями з життя за допомогою Snapchat. Щодня в світі створюється понад 5 млрд снепів, що робить Snapchat одним із найбільш популярних додатків для створення фото і відео в світі.

В Україні компанія представлена офісами в Києві, Одесі та Запоріжжі.

Джерело: Snap