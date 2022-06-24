Собрали 894 тыс. грн на нужды ВСУ. Спасибо неравнодушным читателям MC.today, Highload и ITC.ua!

В рамках проекта помощи военным благодаря читателям изданий MC.today, ITC.UA и Highload удалось собрать 894 тыс. грн.

Ранее редакция писала об успешном закрытии двух народных сборов — на покупку тепловизоров для 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ и пикапа для 115-й бригады, которая находилась на востоке. За все время читатели изданий собрали 894 тыс. грн. Мы благодарны каждому и каждой, кто приобщился к этому благородному делу.

Отчитываемся по каждому закрытому сбору.

Сбор на снаряжение 3-му отдельному батальону УДА в Запорожской области

Сбор на снаряжение для 3-го отдельного батальона УДА объявили 6 апреля и закрыли 17 мая – удалось собрать 327 083 грн.

На эти средства приобрели:

76 200 грн — квадрокоптер DJI Mavic 3;

1 200 грн – карта памяти к нему, SanDisk Extreme PRO 128 Gb;

12 233 грн — смартфон Samsung Galaxy A52 4/128 Gb;

177 455 грн — квадрокоптер DJI Mavic 3 Cine Premium Combo;

1 077 грн — услуги Новой почты по доставке второго дрона;

47 185 грн — 5 штук аккумуляторов для дронов DJI Mavic 3;

8 744 грн — 10 упаковок пропеллеров для дронов DJI Mavic 3.

Около 3 тысяч гривен, которые остались на счету, планируется потратить на актуальные проблемы (например, летнюю обувь или следующий сбор).

Отдельное спасибо читателю ITC.ua Максиму Вирченко, который отдал смартфон для батальона.

Сбор на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Благодаря неравнодушным читателям удалось собрать 25 637 грн. Эту сумму потратили на покупку одного из тепловизоров, на которые собирает средства Фонд образовательных инициатив. Тепловизор уже передали спасателям и с его помощью удается находить людей под завалами.

Сбор на медикаменты и окклюзионные повязки для батальона «Легион Свобода»

Сбор закрыли за 4 дня, собрав 63 170 грн для «Легиона Свобода», которые воюют на востоке. Денежные средства потратили на окклюзионные повязки и лекарства «Бифрен», «Атропин».

Сбор на квадрокоптер для 110 бригады ТРО

Совместными усилиями небезразличных читателей удалось за неделю собрать 115 230 грн на квадрокоптер DJI Mavic 3, который уже помогает нашим военным на передовой.

На этот момент открыто два сбора: на самолет для Воздушных Сил ВСУ и на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области. Поддержите инициативы, чтобы приблизить нашу победу!