Поможем собрать 300 тыс. грн на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области

Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели ITC.ua могут узнать о небольших инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.

Сегодня хотим рассказать о сборе средств для 122-го батальона 113-й бригады, которые нуждаются в снаряжении. По словам военных, в жару они до сих пор ходят в теплых берцах, из-за этого у многих возникли проблемы с ногами, поэтому нужно помочь с летней обувью, средствами для лечения ног и средствами гигиены – портативным душем, раскладными спальными кроватями НАТО (потому что в мокрых блиндажах спать не очень хорошо), а также сменная форма, поскольку постоянно приходится носить одну и ту же, и поэтому она быстро приходит в негодное состояние.

Из неотложных проблем также постоянное отсутствие источников питания, поэтому им сейчас очень необходимы павербанки, налобные фонарики и рации для связи.

Список снаряжения с приблизительными ценами:

Берцы летние: 67 ед. 1200 грн/шт. Всего: 80400 грн

Повербанк (20000 Mah): 10 ед. 1000 грн/шт. Всего: 10000 грн

Раскладные кровати НАТО: 10 ед. 3400 грн/шт. Всего: 34000 грн

Полевой душ: 10 ед. 950 грн/шт. Всего: 9500 грн

Фонарики на зарядке USB: 40 ед. 430 грн/шт. Всего: 17200 грн

Спрей Ламикон: 100 ед. 150 грн/шт. Всего 15000 грн

Средство от комаров: 100 ед. 85 грн/шт. Всего: 8500 грн

Рации Baofeng: 7 ед. 1920 грн/шт. Всего: 13440 грн

Сушилки для обуви USB: 40 ед. 300 грн/шт. Всего: 12000 грн

Форменная одежда: 50 ед. 2000 грн/шт. Всего: 100000 грн

Всего нужно собрать 300040 грн. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Виктория Абед, номер карты 4149 6293 1058 6284, также можно отправить на карту по этой ссылке и на PayPal: [email protected]

Просим вас принять участие в сборе средств для наших защитников. Мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся по достижении цели.