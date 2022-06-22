Поможем собрать 300 тыс. грн на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области

Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели ITC.ua могут узнать о небольших инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.
Сегодня хотим рассказать о сборе средств для 122-го батальона 113-й бригады, которые нуждаются в снаряжении. По словам военных, в жару они до сих пор ходят в теплых берцах, из-за этого у многих возникли проблемы с ногами, поэтому нужно помочь с летней обувью, средствами для лечения ног и средствами гигиены – портативным душем, раскладными спальными кроватями НАТО (потому что в мокрых блиндажах спать не очень хорошо), а также сменная форма, поскольку постоянно приходится носить одну и ту же, и поэтому она быстро приходит в негодное состояние.
Из неотложных проблем также постоянное отсутствие источников питания, поэтому им сейчас очень необходимы павербанки, налобные фонарики и рации для связи.
Список снаряжения с приблизительными ценами:
- Берцы летние: 67 ед. 1200 грн/шт. Всего: 80400 грн
- Повербанк (20000 Mah): 10 ед. 1000 грн/шт. Всего: 10000 грн
- Раскладные кровати НАТО: 10 ед. 3400 грн/шт. Всего: 34000 грн
- Полевой душ: 10 ед. 950 грн/шт. Всего: 9500 грн
- Фонарики на зарядке USB: 40 ед. 430 грн/шт. Всего: 17200 грн
- Спрей Ламикон: 100 ед. 150 грн/шт. Всего 15000 грн
- Средство от комаров: 100 ед. 85 грн/шт. Всего: 8500 грн
- Рации Baofeng: 7 ед. 1920 грн/шт. Всего: 13440 грн
- Сушилки для обуви USB: 40 ед. 300 грн/шт. Всего: 12000 грн
- Форменная одежда: 50 ед. 2000 грн/шт. Всего: 100000 грн
Всего нужно собрать 300040 грн. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Виктория Абед, номер карты 4149 6293 1058 6284, также можно отправить на карту по этой ссылке и на PayPal: [email protected]
Просим вас принять участие в сборе средств для наших защитников. Мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся по достижении цели.
В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Подробнее о проекте здесь.