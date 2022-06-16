«Купи мне боевой самолет». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Продолжаем рассказывать о проектах помощи военным, которые могут поддержать читатели ITC.ua.
Хотим рассказать об инициативе фонда «Авиация Галичины». Основатель фонда — одноименный бренд, который шьет одежду и сотрудничает с украинскими пилотами.
Цель инициативы «Купи мне боевой самолет» — собрать средства на нужды Воздушных Сил ВСУ, а именно на самолет-истребитель, которых критически не хватает для защиты неба и прикрытия наземных операций.
Фонд собирает средства, чтобы приобрести «подержанные» самолеты за границей у людей, не использующих их по назначению. Рассматриваются варианты СУ-25, СУ-27, МиГ-29, МиГ-29А, которые могут выполнять широкий спектр боевых задач.
Места дислокации нужных самолетов:
|Страна
|Модель
|Количество
|Примечание
|Болгария
|МиГ-29
|15
|Су-25
|3
|Польша
|МиГ-29А/УБ
|28
|Словакия
|МиГ-29
|11
|Азербайджан
|МиГ-29
|15
|Су-24
|2
|Су-25
|19
|Казахстан
|МиГ-29
|14
|Су-27
|Су-25
|14
|Узбекистан
|МиГ-29
|24
|Су-27
|13
|Су-25
|12
|Су-24
|4
|Бангладеш
|МиГ-29
|8
|Индия
|МиГ-29
|116
|Малайзия
|МиГ-29
|10
|Количество неизвестно
|Мьянма
|МиГ-29
|32
|Алжир
|МиГ-29
|23
|Су-24
|36
|Египет
|МиГ-29
|16
|Ирак
|Су-25
|19
|Перу
|МиГ-29
|19
|Су-25
|4
|14 в наличии
|Ангола
|Су-27
|6
|Су-25
|10
|Чад
|МиГ-29
|1 в наличии
|Су-25
|7
|3 в наличии
|Эритрея
|МиГ-29
|8
|Су-27
|2
|Эфиопия
|Су-25
|3
|Экваториальная Гвинея
|Су-25
|4
|Нигер
|Су-25
|2
Сейчас на самолет уже собрано 8 тыс. гривен и 30 тыс. долларов, также для закрытия вопросов по логистике и сервисному обслуживанию фонд получил пожертвования в размере 1,5 млн долларов. Приблизительная сумма, которую нужно еще собрать — 3 млн долларов.
Использовать авиацию планируется прежде всего в горячих точках, где сейчас ведутся активные боевые действия — Донецкая и Луганская область.
Способы поддержать инициативы вы можете найти здесь. Присоединяйтесь к масштабному проекту, чтобы лучше защитить украинцев от вражеских ракет.
В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях — MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн. пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.