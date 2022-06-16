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«Купи мне боевой самолет». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне боевой самолет». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Продолжаем рассказывать о проектах помощи военным, которые могут поддержать читатели ITC.ua.

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«Купи мне боевой самолет». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне боевой самолет». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Хотим рассказать об инициативе фонда «Авиация Галичины». Основатель фонда — одноименный бренд, который шьет одежду и сотрудничает с украинскими пилотами.

Цель инициативы «Купи мне боевой самолет» — собрать средства на нужды Воздушных Сил ВСУ, а именно на самолет-истребитель, которых критически не хватает для защиты неба и прикрытия наземных операций.

Фонд собирает средства, чтобы приобрести «подержанные» самолеты за границей у людей, не использующих их по назначению. Рассматриваются варианты СУ-25, СУ-27, МиГ-29, МиГ-29А, которые могут выполнять широкий спектр боевых задач.

Места дислокации нужных самолетов:

Страна Модель Количество Примечание
Болгария МиГ-29 15
Су-25 3
Польша МиГ-29А/УБ 28
Словакия МиГ-29 11
Азербайджан МиГ-29 15
Су-24 2
Су-25 19
Казахстан МиГ-29 14
Су-27
Су-25 14
Узбекистан МиГ-29 24
Су-27 13
Су-25 12
Су-24 4
Бангладеш МиГ-29 8
Индия МиГ-29 116
Малайзия МиГ-29 10 Количество неизвестно
Мьянма МиГ-29 32
Алжир МиГ-29 23
Су-24 36
Египет МиГ-29 16
Ирак Су-25 19
Перу МиГ-29 19
Су-25 4 14 в наличии
Ангола Су-27 6
Су-25 10
Чад МиГ-29 1 в наличии
Су-25 7 3 в наличии
Эритрея МиГ-29 8
Су-27 2
Эфиопия Су-25 3
Экваториальная Гвинея Су-25 4
Нигер Су-25 2

Сейчас на самолет уже собрано 8 тыс. гривен и 30 тыс. долларов, также для закрытия вопросов по логистике и сервисному обслуживанию фонд получил пожертвования в размере 1,5 млн долларов. Приблизительная сумма, которую нужно еще собрать — 3 млн долларов.

Использовать авиацию планируется прежде всего в горячих точках, где сейчас ведутся активные боевые действия — Донецкая и Луганская область.

Способы поддержать  инициативы вы можете найти здесь. Присоединяйтесь к масштабному проекту, чтобы лучше защитить украинцев от вражеских ракет.

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях — MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн. пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.


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