«Купи мне боевой самолет». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Продолжаем рассказывать о проектах помощи военным, которые могут поддержать читатели ITC.ua.

Хотим рассказать об инициативе фонда «Авиация Галичины». Основатель фонда — одноименный бренд, который шьет одежду и сотрудничает с украинскими пилотами.

Цель инициативы «Купи мне боевой самолет» — собрать средства на нужды Воздушных Сил ВСУ, а именно на самолет-истребитель, которых критически не хватает для защиты неба и прикрытия наземных операций.

Фонд собирает средства, чтобы приобрести «подержанные» самолеты за границей у людей, не использующих их по назначению. Рассматриваются варианты СУ-25, СУ-27, МиГ-29, МиГ-29А, которые могут выполнять широкий спектр боевых задач.

Места дислокации нужных самолетов:

Страна Модель Количество Примечание Болгария МиГ-29 15 Су-25 3 Польша МиГ-29А/УБ 28 Словакия МиГ-29 11 Азербайджан МиГ-29 15 Су-24 2 Су-25 19 Казахстан МиГ-29 14 Су-27 Су-25 14 Узбекистан МиГ-29 24 Су-27 13 Су-25 12 Су-24 4 Бангладеш МиГ-29 8 Индия МиГ-29 116 Малайзия МиГ-29 10 Количество неизвестно Мьянма МиГ-29 32 Алжир МиГ-29 23 Су-24 36 Египет МиГ-29 16 Ирак Су-25 19 Перу МиГ-29 19 Су-25 4 14 в наличии Ангола Су-27 6 Су-25 10 Чад МиГ-29 1 в наличии Су-25 7 3 в наличии Эритрея МиГ-29 8 Су-27 2 Эфиопия Су-25 3 Экваториальная Гвинея Су-25 4 Нигер Су-25 2

Сейчас на самолет уже собрано 8 тыс. гривен и 30 тыс. долларов, также для закрытия вопросов по логистике и сервисному обслуживанию фонд получил пожертвования в размере 1,5 млн долларов. Приблизительная сумма, которую нужно еще собрать — 3 млн долларов.

Использовать авиацию планируется прежде всего в горячих точках, где сейчас ведутся активные боевые действия — Донецкая и Луганская область.

Способы поддержать инициативы вы можете найти здесь. Присоединяйтесь к масштабному проекту, чтобы лучше защитить украинцев от вражеских ракет.

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях — MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн. пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.