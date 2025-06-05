Солнце стало похожим на рыбу-каплю из мема — корональная дыра формирует «лицо» и солнечный ветер в сторону Земли

Гигантская корональная дыра на Солнце, похожая на рот, размером примерно как пять Юпитеров, выбрасывает горячие потоки солнечного ветра в сторону Земли.
В этой области плотность и температура плазмы ниже, а силовые линии магнитного поля открыты, что позволяет потокам солнечного ветра устремляться в космос. Если смотреть на Солнце в оптическом диапазоне длин волн, то ничего не увидишь. Однако в ультрафиолетовом свете корональные дыры будут выглядеть, как большие, похожие на пустоты, черные пятна.
В настоящее время размещение корональных дыр на Солнце напоминает лицо с широкой, похожей на рот дырой в южном полушарии и двумя похожими на глаза пятнами в северном. Каждое из этих северных пятен размером примерно с Юпитер. И все три региона выбрасывают в Солнечную систему потоки частиц и плазмы. Солнечный ветер, который выбрасывают эти корональные дыры, может вызвать геомагнитные бури на Земле. Это происходит, когда частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитосферой нашей планеты.
Однако эти геомагнитные бури не такие сильные как те, которые возникают из-за корональных выбросов массы на Солнце. В отличие от солнечных вспышек, во время которых магнитная энергия, накопленная в активных областях на Солнце, реализуется преимущественно как электромагнитное излучение, во время корональных выбросов массы эта энергия расходуется на ускорение огромных масс вещества.
В каждом корональном выбросе массы может содержаться до 10 млрд тонн вещества, которое летит в космосе со средней скоростью 400 км в секунду, в случае сверхбыстрых выбросов — до 2 тыс. км/с. Такие выбросы могут вызвать полярные сияния, магнитные бури, нарушения в работе электрооборудования, ухудшение радиосвязи.
По информации метеорологической службы Великобритании, следующее, вероятное, усиление солнечного ветра будет происходить в южном полушарии. Однако вероятность этого низкая и в любом случае не будет иметь значительного влияния на Землю.
Мощная геомагнитная буря класса G4 бушевала на Земле 1-2 июня после длительной солнечной вспышки M8.1 из активного региона 4100, в результате которой высвободился большой выброс корональной массы, который направился в сторону Земли.
Фантастическое фото NASA PUNCH: Луна в ореоле затмения Солнца
Источник: ScienceAlert
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