Фантастическое фото NASA PUNCH: Луна в ореоле затмения Солнца

Новая миссия NASA «Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere» (PUNCH), включающая в себя 4 небольших космических аппарата на низкой околоземной орбите, сделала первые фото Солнца и Луны.

Целью PUNCH является изучение солнечного ветра — потока заряженных солнечных частиц, а также причин космических погодных явлений. Спутники будут фотографировать солнечную корону и пространство между материнской звездой и Землей, измеряя поляризацию света, то есть направление, в котором продолжает двигаться свет после его рассеивания частицами.

В рамках подготовки к научным миссиям PUNCH проходит этап тестирования и настройки приборов. С помощью устройства NFI яркий свет Солнца блокируется, чтобы лучше видеть детали солнечной короны. Прибор NFI запечатлел Луну, которая проходит мимо Солнца.

Луна освещена отраженным от Земли светом. Изображения, полученные во время научных операций миссии, будут подвергнуты дополнительной обработке для удаления рассеянного света и некоторых небольших искажений.

Фото, полученные от миссии PUNCH помогут ученым в изучении солнечного ветра. Отмечается, что каждую секунду Солнце выбрасывает 272 тыс. метрических тонн вещества в космос, которое мчится со скоростью 1,6 млн км/ч. Солнечный ветер провоцирует возникновение геомагнитных бурь, которые могут представлять опасность для работы спутников, а также наземных электросетей и радиосвязи. Исследователи планируют нанести на карты регионы, связанные с наиболее высокой активностью Солнца.

В сочетании с солнечным телескопом Parker Solar Probe, PUNCH должен помочь ученым значительно глубже понять процессы, управляющие потоками солнечного ветра для защиты Земли от геомагнитных бурь.

«PSP переносит методы космической физики (отбор проб на месте) внутрь, чтобы коснуться солнечной короны и измерить ее. PUNCH расширяет методы солнечной физики (научная визуализация) наружу, чтобы измерить, как солнечная корона влияет на нас. Эти две миссии прекрасно дополняют друг друга», — отметил главный исследователь проекта PUNCH Крейг ДеФорест.

PUNCH должен заработать 9 июня и начнет непрерывно собирать новые изображения Солнца и области вокруг него. Аппараты миссии также прислали фото рассеянного солнечного света.

Миссия PUNCH также имеет три широкоугольные камеры WFI, которые предназначены для наблюдения за очень тусклой, внешней частью короны Солнца. Приборы WFI-1 и WFI-3 также запечатлели свечение зодиакального света, когда были видны звездные скопления Гиады и Плеяды, а также галактика Андромеды.

Источник: LiveScience