Sony Music открывает свой каталог для сообщества TikTok

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Социальная платформа TikTok заявила о заключении партнёрских соглашений с Sony Music Entertainment, что позволит сообществу авторов получать доступ к широкому музыкальному портфолио Sony. Таким образом, песни популярных и начинающих музыкантов будут доступны в приложении TikTok.

В рамках соглашения пользователи TikTok смогут использовать нынешние хиты, новые релизы, популярные песни и классические композиции для своего контента. Также ожидается, что сделка поможет продвигать новых артистов Sony с помощью платформы TikTok. В итоге, выгоду от такого сотрудничества извлекут обе платформы.

Sony Music – не единственная музыкальная студия, которая заключила партнерские отношения с TikTok с целью помочь артистам и авторам привлечь трафик к своему контенту. Ранее в этом году платформа TikTok также подписала подобное соглашение с британской компанией Merlin, что позволило сделать обширный каталог песен от независимых лейблов доступным для создателей контента на TikTok.

Источник: neowin