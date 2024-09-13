Сошествие в ад: Мел Гибсон будет снимать «Страсти Христовы: Воскресение» в 2025 году

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Мел Гибсон создаст сиквел «Страсти Христовы». Съемки фильма «Страсти Христовы: Воскресение» стартуют в 2025 году

Давно задуманный фильм Мела Гибсона наконец-то сдвинулся с места. Он имел немало задержек, в основном из-за изменений сценария, но сейчас практически готов к съемкам. Производство планируют начать в начале 2025 года приглядывается к фильму, скорее всего, сразу после того, как Гибсон закончит работу с «Опасным рейсом» / Flight Risk.

11 сентября Мела Гибсона видели на смотринах места съемок на Мальте. Режиссер находится в стране с пятидневным визитом для обсуждения работы с властями Мальты на самом высоком уровне.

Одним из ключевых факторов, который постоянно откладывал «Воскресение», был вопрос о том, какой именно сценарий будет использован для фильма. С 2016 года Гибсон упорно работал над сценарием вместе со сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом — по меньшей мере шесть черновиков уже написано. В прошлом году стало известно, что есть два конкретных проекта, очень разных, которые принимаются во внимание.

В апреле Уоллес подтвердил, что сценарий наконец завершен, и что Джим Кэвизел, очевидно, собирается вернуться к главной роли Иисуса. Гибсон намекнул, что сиквел, потенциально разделенный на два фильма, будет более философским и поэтичным, чем более линейный и простой оригинал. Он описал это как «кислотный трип», когда Иисус отправляется «в другие области». Вот почему сюжет этого сиквела многие называют историей «сошествия Иисуса в ад».

«Воскресение» будет сосредоточено на двадцати четырех часах страданий Иисуса и событиях, которые произошли за три дня между его распятием и воскресением.

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Несмотря на то, что «Страсти Христовы» разделили критиков почти двадцать лет назад и по сей день, это был удивительный рассказ о последних днях Иисуса. Лента была захватывающей и ужасной. Известно, что Гибсон как режиссер никогда не избегал насилия: «Страсти Христовы», «Храброе сердце» и «Апокалипто» — довольно жестокие фильмы.

Источник: World of Reel

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