Трейлер фильма «Риск побега» (Flight Risk) Мела Гибсона — самолет, свидетель и убийца

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В отличие от «Кладбища», этот триллер демонстрирует режиссерский талант Мела Гибсона. Лента «Риск побега» (Flight Risk) полностью оправдывает название — маленький самолет, важный свидетель, пилот-убийца и женщина. Что из этого получится, можно будет увидеть в кинотеатрах с 7 ноября 2024 года.

«Мэдлин Харрис, маршал воздушных сил, получила срочное поручение. Она должна переправить важного преступника для допроса на небольшом самолете через арктическую пустыню. Об этом задании никто не знает. По крайней мере, так казалось. Самолет захватил псих, подосланный криминальной группировкой, и теперь Мэдлин вынуждена объединиться с заключенным, чтобы выжить. Но может ли она по-настоящему ему доверять?»

В фильме Lionsgate играют Марк Уолберг («Третий лишний», «Трансформеры»), Мишель Докери (сериал «Аббатство Даунтон», «Джентльмены»), Тофер Грейс («Человек-паук 3: Враг в тени», «Трафик») и другие. Сценарий написал Джаред Розенберг.

«Риск побега» является третьим сотрудничеством между Гибсоном и Уолбергом. Впервые это произошло в комедии 2017 года «Здравствуй, папа, Новый год! 2», а затем «Отец Стю» в 2022 году. Это первый раз, когда Уолберг будет сниматься под руководством Гибсона в качестве режиссера.

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