Вышла Diablo IV, Blizzard уже работает над двумя дополнениями к игре

В ночь на 6 июня состоялся долгожданный релиз игры Diablo IV для всех игроков. Несколькими днями ранее доступ к игре получили те, кто оформил предварительный заказ на издания Deluxe и Ultimate.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ В БІЗНЕСІ. Вивчайте найкращі практики управління командою та досягайте успіху разом із колективом! Ознайомитись з курсом

Игра Diablo IV доступна на платформах ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One. Так что игроки уже могут погрузиться в мрачный Санктуарий, исследуя 5 больших регионов. На выбор пользователей доступны классы варвар, друид, некромант, разбойник или волшебник. В июне стартует первый рейтинговый сезон Diablo IV.

Blizzard позиционирует Diablo IV как игру, в которую можно будет играть через много лет. Это станет возможным благодаря обширной поддержке после запуска. Несмотря на то, что игра только вышла, разработчики уже активно трудятся над двумя дополнениями к ней (помимо бесплатных обновлений контента). Об этом в интервью сообщил генеральный менеджер Род Фергюссон накануне официального выхода Diablo IV:

«Пока я сижу здесь, мы собираемся запустить основную игру, мы заканчиваем первый сезон, мы работаем над вторым сезоном, мы работаем над первым дополнением, мы начинаем второе дополнение… мы работаем над этим сейчас, а мы еще даже не запустили игру».

Таким образом, выход первого дополнения Diablo IV можно ожидать уже в скором времени. По словам Фергюссона, модель онлайн-сервиса позволяет Blizzard выпускать контент быстрее, чем это было возможно для Diablo III.

Источник: pushsquare