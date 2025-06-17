Соцсеть X внезапно заблокировали аккаунты Pump.fun, GMGN, ElizaOS и других мемкоин-платформ

На платформе X вдруг массово заблокировали платформы торговли и запуска мемкоинов, а также причастных к ним лиц. 16 июня под раздачу попали Pump.fun и личный аккаунт сооснователя Алона Коэна, а также платформы GMGN, Bloom Trading, BullX, ElizaOS и другие.

Это вызвало спекуляции относительно потенциального начала регуляторного давления и нарушений правил платформы, поскольку никаких объяснений не предоставлено. Блокировка произошла параллельно с тем, как Pump.fun готовит выпуск собственных токенов на миллиарды долларов. Гигант социальных сетей X заблокировал официальный аккаунт

Теории о причинах блокировки варьируются от несанкционированных прямых трансляций или злоупотребления API, или огромного количества скама на этих платформах

В начале 2025 года стало известно, что американские юридические фирмы Burwick Law и Wolf Popper LLP направили Pump.fun официальное сообщение с требованием немедленного удаления более 200 мемокоинов, которые незаконно используют названия и логотипы по причинам нарушения прав интеллектуальной собственности.