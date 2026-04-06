Мемкоин на Solana взлетел на 1400% после фейковой новости о смерти почти 200-летней черепахи

Шадрін Андрій

Мемкоїн на Solana злетів на 1400% після фейкової новини про смерть майже 200-річної черепахи

Фейковое сообщение о смерти 193-летней черепахи Джонатана спровоцировало резкий скачок одноименного мемокоина в сети Solana. Токен JONATHAN за считанные часы подскочил более чем на 1400%, обновил максимум, а затем так же стремительно откатился.


Информация появилась 1 апреля в X: аккаунт, маскирующийся под ветеринара Джо Холлинса, заявил, что Джонатан умер. В заметке описывали многолетний уход за животным — от кормления с рук до наблюдений за его привычками. Пост быстро разлетелся по платформе и вышел за ее пределы — новость подхватили даже крупные медиа.

Впоследствии выяснилось, что аккаунт не имеет отношения к настоящему ветеринару и уже исчез. Сам Холлинс в комментарии для USA Today подтвердил, что черепаха жива, и обратил внимание на другое: под его именем могли пытаться выманивать криптовалютные пожертвования. По его словам, это была не неудачная первоапрельская выходка, а прямая схема мошенничества.

Движение мемкоина JONATAN 1 апреля / Данные: DexScreener

Пока история набирала обороты, рынок отреагировал мгновенно. Мемкоин JONATHAN, который появился еще летом 2025 года, резко пошел вверх: за данные DEX Screener, в пике цена достигла $0,00038. После этого началась коррекция — типичный сценарий для подобных всплесков. Четких связей между создателями токена и авторами фейка нет, но сама ситуация выглядит показательно: достаточно вирусного триггера, чтобы малоликвидный актив получил волну спекулятивного спроса.

Это не первый подобный кейс. Мемкоины регулярно «выстреливают» на фоне громких или эмоциональных историй, независимо от их достоверности. Ранее похожую динамику демонстрировал токен PUNCH, который рос на волне вирусной истории о брошенном детеныше японской макаки.


На том же принципе «выстрелил» когда-то и мемкоин PNUT: его запустили на фоне резонансной истории об эвтаназированной белке в США. На пике интереса рынок оценил его примерно в $1,2 млрд. При этом рост произошел без каких-либо фундаментальных драйверов — исключительно на волне внимания к самому сюжету. Волна обсуждений быстро разогнала капитализацию токена примерно до $1,2 млрд, показав, как эмоциональный инфоповод за считанное время превращается в рыночный хайп.

Данные: Х

В целом, стремительная реакция рынка на подобные новости объясняется феноменом, который в криптосообществе называют «торговлей вниманием» (attention trading). В отличие от традиционных инвестиций, где оцениваются доходы или технологии, мемкоины функционируют как производные инструменты от виральности: чем больше упоминаний в соцсетях, тем выше спрос. Однако за этой динамикой часто стоят автоматизированные алгоритмы — торговые боты, которые мониторят ключевые слова в X и открывают позиции за миллисекунды до того, как рядовой пользователь успеет дочитать заголовок.

Это создает иллюзию массового интереса, которая заманивает розничных инвесторов уже на пике цены, превращая их в «ликвидность для выхода» для тех, кто успел купить раньше или организовал манипуляцию. Случай с Джонатаном только подчеркивает уязвимость экосистемы Solana к подобным «pump and dump» схемам, где грань между неудачной шуткой и скоординированным преступлением практически отсутствует.

Источник: The Block

