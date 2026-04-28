Активы разные, алгоритм один: более $3 млрд "заработала" семья Трампа на крипто-схемах

Сенатор Берни Сандерс назвал семью Трампа «беспрецедентными клептократами»: по его подсчетам, пока крипто-проекты Трампов обваливались до нуля для рядовых инвесторов, сама семья заработала при президентстве более $4 млрд.





Факт следующий: абсолютно неважно, какой новый проект запускает семья Трампа — рано или поздно из него выводятся средства, прибыль остаётся у Трампов, а графики неизменно идут к нулю.

23 апреля сенатор от Вермонта опубликовал в X список, который мгновенно облетел медиа. Повод для публикации показательный: как раз в эти выходные Трамп проводил в Мар-а-Лаго закрытый гала-ужин для топ-инвесторов мемкоина $TRUMP, чья стоимость от пика обвалилась более чем на 90%.

«Семья Трампа заработала $4 млрд на президентстве: крипта — $3,02 млрд, сделки со странами Персидского залива — $425,8 млн, катарский самолет — $150 млн, юридические сборы и мерч — $127,7 млн, Мар-а-Лаго — $125 млн, корпоративные сделки — $91 млн, отель в Ханое — $40 млн, Truth Social — $25 млн, Дональд Трамп-младший — $19,6 млн. Итог — «беспрецедентная клептократия», — говорилось в посте сенатора.

Самое интересное касается «крипто-машины» Трампов. Основная часть крипто-заработков связана с платформой World Liberty Financial (WLFI), которую семья Трампа основала еще во время президентской кампании 2024 года.





Схема проста: 75% от продажи токенов WLFI поступает структуре DT Marks DEFI LLC, которой Трамп-старший владеет на 70%. По состоянию на декабрь 2025-го семья уже получила таким образом более $1 млрд — держа при этом еще $3 млрд несбывшихся токенов.

Параллельно — мемкоины. $TRUMP запустили за три дня до инаугурации, $MELANIA — еще через два дня. Оба сначала взлетели до многомиллиардных оценок. Но структура распределения токенов сделана так, что 80% от общего объема $TRUMP в итоге достается самому Трампу или связанным с ним компаниям — тогда как рядовые покупатели держат падающие активы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Графики уходят к нулю — профит остается у Трампов: это системная закономерность, а не совпадение. $TRUMP упал от пика на 96%, $MELANIA — на 99%, токен WLFI — на 70%, акции American Bitcoin (майнинговая компания Эрика Трампа) — на 94%. Бумажные убытки для инвесторов измеряются миллиардами. В то же время комиссии за транзакции с мемкоинами принесли связанным с семьей структурам около $400 млн еще до того, как большинство покупателей успело выйти.

Критики в Конгрессе — от Сандерса и сенатора Элизабет Уоррен до конгрессмена Джейми Раскина — уже давно требуют федерального расследования. Уоррен охарактеризовала крипто-активность Трампов как «супершоссе коррупции». Трамп отказался передать активы в «слепой траст» — стандартную практику для президентов США, позволяющую избежать конфликта интересов. Белый дом все обвинения отвергает.

Источник: Х