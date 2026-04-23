Новости Игры 23.04.2026

Совершенно новый Frostpunk и "переосмысление" This War of Mine: 11 Bit Studios объявила планы на будущее

Вадим Карпусь

Абсолютно новий Frostpunk та "переосмислення" This War of Mine: 11 Bit Studios оголосила плани на майбутнє

Польская студия 11 Bit Studios подвела итоги 2025 года и сразу дала понять, что впереди у нее довольно амбициозные планы. В прошлом году компания заработала 21,9 млн польских злотых (около $6,05 млн) чистой прибыли. Основной вклад внесли продажи Frostpunk 2 (880 000 копий) и The Alters (545 000 копий).


Но главная новость — не цифры, а планы на будущее. Студия объявила новую стратегию развития на 2027-2031 годы. Центральными элементами этой стратегии стали два ключевых проекта: переосмысление This War of Mine и новая игра во вселенной Frostpunk.

Новый Frostpunk

11 Bit Studios напомнила об уже анонсированной игре Frostpunk 1866, которая должна выйти в 2027 году. В то же время компания подтвердила еще один проект в этой же вселенной — и он будет совсем другим по жанру.

Разработчики прямо заявили, что новая игра не будет классическим стратегическим градостроительным симулятором, как предыдущие части. Никаких деталей пока не раскрывают, но сам факт смены жанра — серьёзный вызов. Студия явно хочет расширить франшизу и попробовать новые форматы. Главное, чтобы фанаты остались довольны такими резкими изменениями.


Вернуть эту мою войну

Второе большое направление — «переосмысление» This War of Mine. Пока разработчики не уточняют, будет ли это полноценный ремейк или новая история в том же мире. Возможны варианты — от обновленной версии оригинала до игры с другим взглядом на события, но в знакомом стиле.

Больше игр

Кроме известных франшиз, 11 Bit Studios также работает как минимум над двумя новыми проектами. Вместе с тем компания планирует чаще выпускать игры. Это касается как внутренних разработок, так и проектов, которые студия выдает.

В этом контексте упомянули инди-проекты вроде Death Howl, Creatures of Ava, The Thaumaturge и The Invincible. Таким образом, студия продолжит поддерживать разнообразные форматы и жанры.

Фактически этим анонсом 11 Bit Studios сообщила о переходе к новой фазе развития, в которой ожидается больше экспериментов — новые жанры и развитие новых собственных франшиз. Самое интересное, чего могут ожидать поклонники, это новый Frostpunk не в жанре стратегии, который может удивить не меньше, чем первая часть в свое время.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
