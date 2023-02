This War Of Mine присоединилась к постоянной коллекции видеоигр в Музее современного искусства

Игра This War of Mine была добавлена в постоянную коллекцию Нью-Йоркского музея современного искусства. Симулятор выживания в городе, охваченной войной, стал частью экспозиции Never Alone: Video Games and Other Interactive Design, которая будет демонстрироваться до 16 июля 2023 года.

Нью-Йоркский музей современного искусства впервые добавил в свою коллекцию 14 видеоигр ещё в 2012 году. С тех пор музей неуклонно пополняет коллекцию видеоиграми. Сейчас постоянная коллекция включает немногим менее 40 игр. Эти игры находятся под эгидой коллекции Architecture and Design.

«Об играх часто говорят как о развлечении, но я думаю, что существует всё больше игр, которые требуют большего от игроков. Когда я играл в This War of Mine, мне было грустно, я боялся, я очень напрягался, и, в конце концов, у меня сильно изменилось понимание того, что значит играть в военном пространстве», — заявил специалист по коллекциям Департамента архитектуры и дизайна Музея современного искусства Пол Гэллоуэй.

Напомним, This War of Mine — это стратегическая игра на выживание о гражданских лицах, оказавшихся в эпицентре вооруженного конфликта. Игра была включена в школьную программу в Польше, а также является частью продолжающейся выставки «Военные игры» в Имперском военном музее в Лондоне.

