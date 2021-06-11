Создан четвероногий робот Unitree Go1 стоимостью от $2700, способный следовать за человеком и нести бутылку воды





Boston Dynamics – это не единственная компания, которая производит четвероногих роботов. Китайская фирма Unitree Robotics также занимается соответствующими разработками на протяжении многих лет и на этой неделе представила своё последнее творение – четвероногого робота Unitree Go1. Устройство является сравнительно дешёвым. Его цена составляет всего $2700. Для сравнения, робот Boston Dynamics Spot стоит $74500.

Однако сравнительно низкая цена может объясняться небогатыми функциональными возможностями робота. В демонстрационном видео говорится, что Unitree Go1 способен «следовать за кем-то во время пробежки» и «нести одну бутылку воды». Пожалуй, это пока что полный перечень возможностей робота. Unitree Robotics заявляет, что хочет сделать четвероногих роботов такими же доступными и популярными, как смартфоны и дроны. Осталось только поработать над полезностью.

Пока что у компании есть только базовая спецификация робота, доступная на её сайте. Unitree Go1 выпускается в трёх версиях: Go1 Air по цене $2700, Go1 стоимостью $3500 и Go1 Edu за $8500. Каждый весит около 12 кг. Более дорогие модели обладают большей мощностью процессора и улучшенными сенсорами. Версия Go1 Edu – единственная среди новинок, обладающая программным API (но не уточняется, каким именно).

Судя по всему, функции автоматического отслеживания человека и избегания препятствий доступны в стандартной комплектации. Более дорогие модели также способны заявленной максимальной скорости движения 17 км/ч. Производитель не называет конкретное время автономной работы, а лишь говорит, что робот может быть «спутником на весь день». Это заявление вызывает определённую долю скепсиса, так как автономность робота Spot составляет около 90 минут.

Источник: The Verge