Создана карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами Киева. Она также доступна в приложении «Киев Цифровой»

В условиях войны жители Киева нуждаются в чистой воде. Чтобы было проще найти ее источники, создана онлайн-карта с отмеченными на ней автоматами с бесплатной водой и бюветами. Она также доступна в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Также через мобильное приложение «Киев Цифровой» можно получать оповещения о начале воздушной тревоги и ее завершении. Сообщение об отбое означает, что воздушная угроза временно миновала и можно покинуть укрытие. Не забудьте включить уведомления. Тут инструкция о включении оповещений и ссылки на приложение в App Store и Google Play.