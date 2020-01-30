Созданный бесплатно вместо многомиллионного тендера чешскими программистами сайт взломали хакеры
История о том, как чешские программисты сместили министра и сэкономили стране 16 млн евро, получила весьма неожиданное и «горьковатое» продолжение. Как оказалось, в созданном на скорую руку сервисе нашлась уязвимость, обернувшаяся утечкой персональных данных. Об этом сообщает местное издание Novinky.cz со ссылкой на владельца IT-компании Томаша Вондрачек.
«В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели», — цитирует источник Томаша Вондрачека.
По словам Томаша Вондрачека, уязвимость была устранена спустя час и заверил, что никакого риска для потенциальных пользователей нет.
«У нас есть все данные по утечке, сейчас мы их анализируем. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей были тестовыми», — заявил Вондрачек.
Позже он добавил, что утечка затронула от 200 до 300 человек. Команда уже связалась с Управлением по защите личных данных и сейчас рассматривает возможность подачи заявления, так как считает хакерскую атаку уголовным преступлением.
Вондрачек также подтвердил, что с воскресенья интернет-магазин практически каждый день подвергается атакам хакеров. Например, в среду администраторы заметили две разные атаки.
«Например, кто-то из Остравы вчера пытался удалить сайт — безуспешно», — сказал Вондрачек. — «Мы уверены, что через несколько недель ferznamka.cz станет самым проверенным веб-сайтом в сети, особенно с точки зрения стабильности».
Источник: Novinky.cz