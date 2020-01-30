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Созданный бесплатно вместо многомиллионного тендера чешскими программистами сайт взломали хакеры

Созданный бесплатно вместо многомиллионного тендера чешскими программистами сайт взломали хакеры

Созданный бесплатно вместо многомиллионного тендера чешскими программистами сайт взломали хакеры


История о том, как чешские программисты сместили министра и сэкономили стране 16 млн евро, получила весьма неожиданное и «горьковатое» продолжение. Как оказалось, в созданном на скорую руку сервисе нашлась уязвимость, обернувшаяся утечкой персональных данных. Об этом сообщает местное издание Novinky.cz со ссылкой на владельца IT-компании Томаша Вондрачек.

«В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели», — цитирует источник Томаша Вондрачека.

По словам Томаша Вондрачека, уязвимость была устранена спустя час и заверил, что никакого риска для потенциальных пользователей нет.

«У нас есть все данные по утечке, сейчас мы их анализируем. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей были тестовыми», — заявил Вондрачек.

Позже он добавил, что утечка затронула от 200 до 300 человек. Команда уже связалась с Управлением по защите личных данных и сейчас рассматривает возможность подачи заявления, так как считает хакерскую атаку уголовным преступлением.

Вондрачек также подтвердил, что с воскресенья интернет-магазин практически каждый день подвергается атакам хакеров. Например, в среду администраторы заметили две разные атаки.

«Например, кто-то из Остравы вчера пытался удалить сайт — безуспешно», — сказал Вондрачек. — «Мы уверены, что через несколько недель ferznamka.cz станет самым проверенным веб-сайтом в сети, особенно с точки зрения стабильности».

Источник: Novinky.cz

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