Созданный бесплатно вместо многомиллионного тендера чешскими программистами сайт взломали хакеры

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История о том, как чешские программисты сместили министра и сэкономили стране 16 млн евро, получила весьма неожиданное и «горьковатое» продолжение. Как оказалось, в созданном на скорую руку сервисе нашлась уязвимость, обернувшаяся утечкой персональных данных. Об этом сообщает местное издание Novinky.cz со ссылкой на владельца IT-компании Томаша Вондрачек.

«В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели», — цитирует источник Томаша Вондрачека.

По словам Томаша Вондрачека, уязвимость была устранена спустя час и заверил, что никакого риска для потенциальных пользователей нет.

«У нас есть все данные по утечке, сейчас мы их анализируем. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей были тестовыми», — заявил Вондрачек.

Позже он добавил, что утечка затронула от 200 до 300 человек. Команда уже связалась с Управлением по защите личных данных и сейчас рассматривает возможность подачи заявления, так как считает хакерскую атаку уголовным преступлением.