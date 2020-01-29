В Чехии программисты-энтузиасты за выходные и совершенно бесплатно сделали сайт, на который правительство хотело потратить 16 млн евро
В Чехии приключилась весьма курьезная и комичная история: в знак протеста против «расточительности» Министерства транспорта группа программистов-энтузиастов бесплатно сделала государственный сервис, на который хотели потратить 400 миллион чешских крон (почти 16 миллионов евро). Когда эта история дошла до премьер-министра Чехии, тот уволил министра транспорта.
Как сообщается, Министерство транспорта Чехии разместило заказ на разработку сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Заказ подразумевал разработку интернет-магазина, а также приложений для iOS и Android. Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком Asseco Central Europe, причем открытого конкурса не было.
В чешском IT-сообществе подвергли критике этот госзаказ, увидев в нем явные признаки коррупции. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (фото выше) назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней».
Вондрачек предложил местным программистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Всё планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.
На призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 миллионов евро.
Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Уже в понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он еще не подключен к госсистеме, но имитирует все необходимые функции. За первые сутки сервис посетили более 175 тысяч человек, которые испытали нагрузку сайта и сделали первые покупки. Оплата доступа к магистрали там еще недоступна, но есть символические жетоны, все средства от продажи которых идут на помощь детям.
Правительство Чехии изначально предлагало оплатить помощь, но потом приняло сайт fairznamka.cz в подарок, как и задумывалось перед хакатоном.
В ближайшее время Министерство транспорта проведет открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года. Ожидается, что сумма контракта будет в разы меньше. Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных 400 миллионов крон и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе.
Из-за истории с крупным госзаказом министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Представители подрядчика Asseco Central Europe заявили, что готовы разорвать контракт без требования компенсации. После отставки Кремлик отметил, что уважает решение премьер-министра, но добавил, что в его приоритетах было создание системы «без задержек», поэтому конкурс был закрытым.
По мнению Вондрачека, ситуация с добровольной разработкой сайта в знак протеста — прецедент, после которого в Чехии задумаются, на что в стране тратятся налоги жителей.
«Думаю, с необоснованно завышенными госзаказами покончено», — заключил Вондрачек.
Источник: TJ и svoboda.org