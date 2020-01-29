В Чехии программисты-энтузиасты за выходные и совершенно бесплатно сделали сайт, на который правительство хотело потратить 16 млн евро

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В Чехии приключилась весьма курьезная и комичная история: в знак протеста против «расточительности» Министерства транспорта группа программистов-энтузиастов бесплатно сделала государственный сервис, на который хотели потратить 400 миллион чешских крон (почти 16 миллионов евро). Когда эта история дошла до премьер-министра Чехии, тот уволил министра транспорта.

Как сообщается, Министерство транспорта Чехии разместило заказ на разработку сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Заказ подразумевал разработку интернет-магазина, а также приложений для iOS и Android. Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком Asseco Central Europe, причем открытого конкурса не было.

В чешском IT-сообществе подвергли критике этот госзаказ, увидев в нем явные признаки коррупции. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (фото выше) назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней».

Вондрачек предложил местным программистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Всё планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.

На призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 миллионов евро.