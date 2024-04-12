Новости Игры 12.04.2024 в 10:27 comment views icon

Создатели Kingdom Come: Deliverance анонсировали показ следующей игры через неделю — 18 апреля

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Создатели Kingdom Come: Deliverance анонсировали показ следующей игры через неделю — 18 апреля

Фанаты Kingdom Come: Deliverance наконец-то дождались продолжения.

Чешская студия Warhorse Studios анонсировали дату презентации следующей игры — ее покажут уже через неделю, 18 апреля в 21:00 по киевскому времени. Показ будет транслироваться на YouTube и Twitch.

Мрачное тизер-изображение со всадником на коне, опубликованное в соцсетях, и предыдущие многочисленные намеки разработчиков не оставляют почти никаких сомнений — нас ждет продолжение признанного ролевого экшена RPG Kingdom Come: Deliverance 2018 года. Собственно, авторитетный инсайдер billbil-kun, который почти никогда не ошибается, сразу после публикации тизера подтвердил, что показ действительно посвящен сиквелу Kingdom Come, или, как ее часто называют фанаты, «кама».

Kingdom Come: Deliverance вышла ПК, PS4 и Xbox One в феврале 2018 года, спустя четыре года после успешного окончания сбора средств на Kickstarter (более $2 млн). Это RPG с открытым от первого лица, которая позволяет пережить историю сына кузнеца Генри в средневековой Богемии начала XV века, с точным соблюдением истории и скрупулезной реконструкцией. Несмотря на непростой творческий путь игру приняли преимущественно положительно — ее средняя оценка на Metacritic составляет 76 баллов из 100 от журналистов и 8,1 из 10 от игроков. На Steam игра имеет 82% положительных отзывов. Несмотря на то, что нативных версий Kingdom Come: Deliverance для PS5 и Xbox Series X|S нет, 15 марта Warhorse выпустила «Королевское издание» на Nintendo Switch. Перед этим в феврале Warhorse сообщилачто продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 6 млн копий.

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