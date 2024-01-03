SpaceX запустила первые спутники Starlink Direct to Cell — прямая связь со смартфонами

Илон Маск отчитался об исправлении на орбиту первых спутников, поддерживающих технологию передачи данных на обычные смартфоны. Они необходимы для работы сервиса Starlink Direct to Cell. Пока они будут обеспечивать возможность отправки текстовых сообщений в зонах, где нет сотовой связи.

По словам Маска:

Это позволит обеспечить мобильную связь в любой точке Земли. Заметьте, что она поддерживает только ~7 Мб на луч, а они очень велики, поэтому, хотя это отличное решение для мест, где нет сотовой связи, оно не может конкурировать с имеющимися наземными сотовыми сетями.

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth. Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2024

Сервис обещает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным для LTE-телефонов по всему миру. Direct to Cell будет работать с имеющимися телефонами с поддержкой LTE (4g). Согласно заявлениям компании, «не нужно вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным».

После запуска появится возможность отправлять и получать текстовые сообщения. В 2025 планируют реализовать голосовую связь и передачу данных, а также будут поддерживаться устройства IoT (интернет вещей).