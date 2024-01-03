Новости Наука и космос 03.01.2024 в 14:20 comment views icon

SpaceX запустила первые спутники Starlink Direct to Cell — прямая связь со смартфонами

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Юрій Орос

Автор новин

SpaceX запустила первые спутники Starlink Direct to Cell — прямая связь со смартфонами

Илон Маск отчитался об исправлении на орбиту первых спутников, поддерживающих технологию передачи данных на обычные смартфоны. Они необходимы для работы сервиса Starlink Direct to Cell. Пока они будут обеспечивать возможность отправки текстовых сообщений в зонах, где нет сотовой связи.

По словам Маска:

Это позволит обеспечить мобильную связь в любой точке Земли.

Заметьте, что она поддерживает только ~7 Мб на луч, а они очень велики, поэтому, хотя это отличное решение для мест, где нет сотовой связи, оно не может конкурировать с имеющимися наземными сотовыми сетями.

Сервис обещает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным для LTE-телефонов по всему миру. Direct to Cell будет работать с имеющимися телефонами с поддержкой LTE (4g). Согласно заявлениям компании, «не нужно вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным».

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После запуска появится возможность отправлять и получать текстовые сообщения. В 2025 планируют реализовать голосовую связь и передачу данных, а также будут поддерживаться устройства IoT (интернет вещей).

Starlink запускает сервис Direct to Cell — SMS в 2024, еще через год голосовая связь и IoT

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