SpaceX запустила первые спутники Starlink Direct to Cell — прямая связь со смартфонами

Илон Маск отчитался об исправлении на орбиту первых спутников, поддерживающих технологию передачи данных на обычные смартфоны. Они необходимы для работы сервиса Starlink Direct to Cell. Пока они будут обеспечивать возможность отправки текстовых сообщений в зонах, где нет сотовой связи.

По словам Маска:

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth.

Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl

— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2024