Spotify представил редизайн десктопного клиента — с упрощенным доступом к настройкам трека и новыми способами организации списков воспроизведения

Spotify официально объявила о редизайне своего настольного клиента, который теперь предлагает упрощенный доступ к настройкам прослушиваемой песни или подкаста, а также предоставляет новые способы организации списков воспроизведения и другого контента.

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В блоге компания пишет, что это «одна из самых больших модернизаций на сегодня», которая с этой недели распространится на пользователей компьютеров по всему миру.

Боковая панель «‎Ваша библиотека» теперь располагается слева на экране. Ранее простой текстовый список будет отображаться в виде цветных значков, а также показывать недавно воспроизведенных исполнителей и альбомы. Боковую панель можно свернуть и тогда она будет показывать только пиктограммы, в развернутом виде – можно увидеть название каждой записи и даже дополнительные сведения, такие как время последнего воспроизведения.

Если вы просто хотите видеть текст без значков, перейдите в настройки Spotify и поставьте флажок возле опции «Использовать компактный макет библиотеки».

Библиотеку можно отфильтровать и отображать только списки исполнителей, альбомов или списки воспроизведения с помощью значков вверху. Также предусмотрено окно конкретного поиска исключительно в собственной библиотеке.

Справа на экране расположена панель «Играет сейчас», демонстрирующая песню или подкаст, которые вы в это время слушаете вместе с дополнительной информацией (даты тура, стенограммы или описание эпизодов).

Ранее в правой части экрана Spotify также показывал, что слушают ваши друзья, но теперь опция скрыта за отдельным значком в правом верхнем углу экрана.

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На этой неделе Bloomberg сообщил, что сервис потокового аудио готовит к запуску новый, премиальный уровень, который наконец-то может получить долгожданную функцию потоковой передачи аудио без потерь.