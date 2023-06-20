Spotify HiFi з доступом до аудіо без втрат стане частиною нової дорожчої підписки Supremium — Bloomberg

За даними Bloomberg, Spotify планує включити стрімінг аудіо без втрат до нового, дорожчого тарифного плану підписки під кодовою назвою Supremium. Функція стрімінгу без втрат була вперше анонсована в лютому 2021 року як Spotify HiFi, але понад 2 років по тому вона все ще не запущена. Bloomberg повідомляє, що новий дорожчий тариф може бути запущений наприкінці цього року, спочатку на ринках за межами США.

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Ціни на Spotify HiFi були джерелом багатьох спекуляцій, особливо після того, як конкуренти Amazon Music і Apple Music почали пропонувати потокову передачу без втрат у рамках своїх стандартних планів без додаткової плати. Bloomberg повідомляє, що Spotify відклав випуск HiFi після анонсів Amazon та Apple.

У березні співпрезидент Spotify Густав Седерстрем заявив, що тариф HiFi все ще у процесі впровадження.

«Ми оголосили про це, але потім індустрія змінилася з цілої низки причин», – сказав Седерстрем у березні. «Ми збираємося зробити це, але ми збираємося зробити це таким чином, щоб це мало сенс для нас та наших слухачів. Галузь змінилася і нам довелося адаптуватися».

Він додав, що компанія все ще намагається розібратися із фінансовими показниками пропозиції HiFi. У жовтні минулого року опитування Spotify показало, що компанія розглядає можливість стягнення $19,99 за цю функцію в рамках тарифу Platinum. Те ж опитування натякнуло, що компанія також може включити до цього тарифу доступ до аудіокниг.

Тим часом єдина підписка на поточний преміумрівень Spotify коштувала в США $9,99 з моменту початкового запуску в країні, тоді як конкуренти Apple й Amazon підвищили ціни на свої стандартні плани до $10,99.

Bloomberg також повідомляє, що Spotify розглядає можливість надання доступу до аудіокниг у рамках поточного тарифу Premium у США з жовтня. В інших країнах ця пропозиція може з’явитися раніше. Доступ може включати певну кількість годин аудіокниг або певну кількість книг. Spotify вже пропонує аудіокниги, але зараз вони продаються окремо.

У Spotify не прокоментували цю інформацію.

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Джерело: The Verge