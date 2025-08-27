Spotify становится социальной сетью: музыкальный стриминг добавляет сообщения, во второй раз

Последние обновления Spotify оказались весьма существенными. Стриминговый сервис недавно запустил новые тарифные планы Audiobooks+, которые предоставляют пользователям больше часов прослушивания аудиокниг с возможностью семейного доступа. Кроме того, появилась новая функция плавного перехода между треками, похожая на аналогичное решение в Apple Music. Также улучшилась интеграция с Instagram. Еще на Spotify появились сгенерированные ИИ песни умерших исполнителей.

Дополнительно, после нескольких отсрочек, приближается к запуску долгожданный тарифный план Hi-Fi . Все это важные новости, но сейчас Spotify делает еще один шаг — на этот раз в социальном направлении. Фактически сервис возвращает функцию, которая уже существовала на платформе в прошлом.

Spotify объявил, что запускает новую систему обмена сообщениями в своем мобильном приложении. По сути, это «новый способ делиться тем, что вам нравится в Spotify, с друзьями и семьей». Стоит упомянуть, что Spotify имел собственную систему сообщений до 2017 года, но тогда ее удалили из-за «очень низкой активности пользователей».

Теперь, когда функцию возвращают, компания подчеркивает: родные сообщения Spotify не заменяют другие мессенджеры, а лишь дополняют их. Как и раньше, пользователи смогут делиться контентом напрямую через любимые платформы — Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok и другие. Новые сообщения в Spotify созданы, чтобы работать вместе с этими интеграциями, а не вытеснять их.

Как работает новая функция

Зайдите на страницу трека или эпизода подкаста и нажмите иконку «поделиться».

Если функцию активировали для вашей учетной записи, на первой панели инструментов появится иконка с лупой.

С ее помощью можно найти пользователя, которому вы хотите написать. В списке будут отображаться те, на кого вы подписаны, те, с кем участвовали в совместном Jam-сеансе, пользователи, с которыми вы уже делились контентом, те, с кем создавали совместный плейлист, и другие контакты.

Кроме того, можно отправить другу специальную ссылку и пригласить его в чат в Spotify.

После того как получатель подтвердит запрос, он сможет отвечать вам текстами и эмодзи. Полный список чатов доступен по нажатию на фото профиля в верхнем левом углу.

Разработчики позаботились о приватности пользователей. Так, можно принимать или отклонять запросы на сообщения. Есть возможность заблокировать других пользователей или вообще отказаться от пользования новой функцией в настройках приложения.

Если вы все же решите пользоваться Spotify как платформой для обмена музыкой или подкастами, ваши разговоры будут зашифрованы при передаче и в состоянии хранения. Однако полного сквозного шифрования не будет, поэтому Spotify, в случае необходимости, сможет получить доступ к данным сообщений.

Функция сообщений в Spotify уже начала разворачиваться на платформе и в течение недели станет доступной для всех пользователей — как Premium, так и бесплатных.

Источник: androidpolice