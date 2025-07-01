Spotify зазвучал в Instagram — в Stories можно прослушать треки без перехода

Instagram и Spotify сделали шаг навстречу миллионам пользователей, которые годами ждали простую, но важную функцию — возможность делиться любимыми песнями в Instagram Stories со звуком. Раньше, когда кто-то добавлял трек из Spotify в сторис, это было просто статическое изображение с названием песни и кнопкой «Слушать». Теперь все меняется.

Instagram официально объявил: отныне при распространении песни из Spotify в Stories автоматически добавляется 15-секундный аудиофрагмент. Это означает, что ваши подписчики смогут сразу услышать часть трека, не выходя из Instagram.

Раньше пользователи искали обходные пути — например, вручную добавляли музыку через инструмент Stories или записывали экран со Spotify. Теперь все значительно проще. Эта интеграция дает Spotify небольшое преимущество над конкурентами, в частности над YouTube Music. Последний запустил функцию распространения песен в Instagram еще в 2022 году, но многие пользователи до сих пор жалуются, что треки остаются «немыми» даже в 2025 году.

Помимо интеграции Spotify, Instagram добавил несколько новых шрифтов для Stories и Reels. Один из них — уникальный рукописный стиль, созданный певицей Rosalía. Если вы используете этот шрифт, то получите доступ к специальным символам, которые она собственноручно нарисовала — достаточно ввести определенные слова или комбинации.

Еще одно важное обновление касается подкастов в Spotify. Ранее платформа начала публично показывать точное количество прослушиваний для каждого эпизода. Но это вызвало шквал критики со стороны независимых создателей, ведь по сравнению с крупными шоу их цифры выглядели удручающе. В ответ Spotify изменил подход: теперь количество прослушиваний видно только после того, как эпизод наберет 50 000 и более. И даже тогда платформа показывает округленную цифру — например, 50K или 100K.

Новое обновление Instagram позволяет проще и интереснее делиться музыкой, а Spotify становится еще ближе к своей аудитории, прислушиваясь к пожеланиям как слушателей, так и авторов. Это свидетельствует об активном развитии цифровых сервисов — они меняются вместе с потребностями пользователей и становятся более удобными для ежедневного общения, творчества и развлечений.

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Источник: neowin