На Spotify появились сгенерированные ИИ песни умерших исполнителей — без разрешения владельцев прав

Кажется, что Spotify без разрешения публикует новые песни, сгенерированные искусственным интеллектом, на официальных страницах давно умерших исполнителей.

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Как сообщает 404 media, на официальной странице в Spotify кантри-певца Блейза Фоли, которого убили в 1989 году, недавно появилась новая песня Together. Ее иллюстрирует изображение мужчины, очевидно сгенерированное искусственным интеллектом, который совсем не похож на Фоли.

Крейг Макдональд, владелец лейбла Lost Art Records, который владеет правами на распространение всей музыки Фоли и руководит его страницей на Spotify, говорит, что любой поклонник Фоли сразу поймет, что Together — не его песня.

«Я могу четко сказать, что эта песня не в стиле Блейза, совсем не в стиле Блейза. Это что-то вроде искусственного интеллекта, если хотите. Это не имеет ничего общего с Блейзом».

Жена Макдональда заметила, что песня появилась Spotify в минувшие выходные. Владельцы связались с дистрибьюторским партнером Lost Art, компанией Secretly Distribution.

«Мы сообщили о проблеме SoundOn, дистрибьютору соответствующего контента, и он был удален из-за нарушения нашей политики в отношении обманчивого контента», — рассказал сайту представитель Spotify.

Дистрибьютор SoundOn принадлежит TikTok и существует преимущественно для того, чтобы позволить людям загружать музыку непосредственно в TikTok и получать роялти. SoundOn также позволяет артистам распространять свою музыку на других платформах. Макдональд, который в свое время решил загрузить музыку Фоли на Spotify, чтобы поделиться ею с большим количеством людей, сказал мне, что никогда не думал, что трек, сгенерированный искусственным интеллектом, может появиться на странице Фоли без его разрешения.

«Это наносит ущерб репутации Блейза. Странно, что у Spotify нет патча безопасности для таких действий, и я думаю, что вся ответственность лежит на Spotify. Они могли бы решить эту проблему. Один из их талантливых разработчиков программного обеспечения мог бы остановить эту мошенническую практику, если бы у него было желание. Я думаю, что они должны взять на себя эту ответственность и быстро что-то сделать».

Возможное заключается в том, чтобы запретить любой трек на официальной странице исполнителя в Spotify без предварительного разрешения владельца страницы. Внизу страницы Spotify есть знак авторского права компании под названием Syntax Error. Нет никакой информации о дистрибьюторе музыки с таким названием, но зато 404 media обнаружили еще некоторые сгенерированные песни с этим знаком.

Музыка, созданная искусственным интеллектом, вероятно, имеет право на существование. Но суть проблемы не в методе создания треков, а в нарушении прав на интеллектуальную собственность. Также непонятно, как вообще треки могут появляться на страницах исполнителей без ведома владельцев Автор этой новости на ITC.ua заинтересовался ею из-за того, что также замечал странные композиции на страницах умерших исполнителей в Spotify. Но в то время не исследовал это тщательнее, а сейчас композиций, похоже, уже нет.