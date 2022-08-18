«Бавовни буде багато!». За гроші з «Народних Байрактарів», на які українці раніше зібрали 600 млн грн, Фонд Сергія Притули придбав для ЗСУ супутник (!) та доступ до бази знімків ICEYE

За гроші, які українці зібрали наприкінці червня на проєкт «Народний Байрактар», для Збройних сил України придбали сучасний супутник, що входить до угрупування ICEYE — таке рішення ухвалили після перемовин з Міноборони, повідомив український телеведучий та засновник благодійного фонду Сергій Притула у відеозверненні 18 серпня.

Наприкінці червня українці за три доби пожертвували 600 мільйонів гривень на безпілотники Bayraktar TB2 (проєкт «Народний Байрактар») — збір організували Фонд Сергія Притули спільно з українським блогером Ігорем Лаченковим. Невдовзі після цього турецький виробник Baykar Makina повідомив, що передасть три безпілотники без оплати — вони отримають маркування «Народний Байрактар», щоб їх можна було відрізнити на майбутніх звітах, та мають бути доправлені в Україну до кінця цього місяця. І ось зараз Фонд повідомив, куди саме пішли гроші з «Народних Байрактарів» — підписав угоду з ICEYE, яка володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, та забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі.

У відео Сергій Притула наголосив, що Фонд не просто купив один супутник — угода передбачає доступ до бази даних супутникових знімків усього сузір’я компанії ICEYE. І цей доступ викупили більші ніж на рік вперед. Супутники угруповання ICEYE спостерігають за Землею в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Це дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові знімки критично важливих місць із високою частотою оновлення, які допоможуть вищому командуванню з оперативним плануванням військових операцій демілітаризації та деокупації території України від російських окупантів.

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«Українці, ви — космос… Бавовни буде багато!» зі звернення Сергія Притули

Щодо технічних можливостей супутників ICEYE, вони дозволять робити фото з роздільною здатністю до 25 см на піксель. Для чіткішого розуміння, цього достатньо, щоб розрізняти на фото окремих людей.

Притула окремо подякував колишньому власнику аерокосмічної компанії Firefly Aerospace й українському бізнесмену Максиму Полякову за допомогу з укладенням угоди. На самому початку повномасштабної війни той звертався до західних супутникових операторів та просив їх повідомляти про переміщення російських військових.

Технічні деталі Фонд Сергія Притули обіцяє оприлюднити пізніше окремим пресрелізом. У своєму відеозверненні сам Притула звернувся з чітким меседжем до росіян, процитувавши та дещо доповнивши відому промову Вінстона Черчилля: «Ми будемо битись з вами на суші, на морі, в повітрі, а відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги й до перемоги. Слава Україні!».

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