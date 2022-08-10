Предатель в руководстве и связи с россиянами – что было не так с подготовкой миссии украинского спутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») и космическим агентством Украины

После длительной подготовки Украина наконец-то отправила в космос свой спутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Сначала это событие хотели посвятить 30-летию Независимости, но не успели. Поэтому фактический запуск состоялся почти на полгода позже – в январе 2022 года.

Вскоре появилась информация, что спутник перешёл в режим энергосбережения. А после того о спутнике «Січ-2-30» вообще не было никаких новостей. Дело в том, что он не работает, хотя во время военной агрессии россии он мог бы помогать украинским военным. Как свидетельствует письмо министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, со спутником так и не удалось установить нормальную связь. Также отмечается, что была создана так называемая постоянная комиссия под председательством Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) с участием ведущих предприятий космической отрасли, которая должна установить причины, повлекшие потерю спутника. Но причину провала миссии так и не установили. Напомним, эта программа стоила более 200 млн грн, которые теперь уже можно констатировать, бесполезно потеряны.

Но это еще не всё. Как выяснилось, к запуску спутника «Січ-2-30» имел отношение чиновник из ГКАУ, которого СБУ на днях обвинила в государственной измене, а при задержании он отстреливался. ГКАУ выступила с заявлением, что подозреваемый в госизмене работает в дочернем предприятии. Как отмечает ресурс AIN, ссылаясь на собственные источники, речь идет о Вячеславе Онисько – начальнике Карпатского отдела регионального развития и координации НЦУИКС (Национальный центр управления и испытаний космических средств). Этот центр осуществляет управление полётами космических аппаратов, исследование дальнего космоса с использованием собственных технических средств, контроль космического пространства и геофизический мониторинг, испытания космической техники. И теперь СБУ обвиняет руководителя этого учреждения в госизмене.

Это не все удивительные события вокруг спутника «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Как выяснилось, среди подрядчиков оказалась компания с сильными связями с россией и даже «роскосмосом». Для запуска «Січ-2-30» вели переговоры с компанией Exolaunch, которую украинские чиновники называли «официальным партнером SpaceX». Но это не так. Exolaunch подписала контракт с SpaceX на оптовый выкуп мест на Falcon 9 для запуска малых спутников, которые уже перепродаются розничным покупателям. Одним из руководителей Exolaunch оказалась россиянка Жанна Медведева, ранее работавшая в структуре «роскосмоса». Exolaunch также является представителем компании «главкосмос» — дочерней компании «роскосмоса».

Курс QA вечірній Навчайтесь безоплатно, заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

С таким фундаментом провал миссии «Січ-2-1» («Січ-2-30») уже не выглядит странным. Обычно при таких обстоятельствах руководитель, не справившийся с работой и приведший к провалу проекта, уходит в отставку. Но не в украинских реалиях. Руководитель ГКАУ Владимир Тафтай продолжает занимать свою должность и, вероятно, готовит новые украинские космические проекты.

Источник: AIN, zaborona