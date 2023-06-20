SSD Intel 670p на 2 ТБ можно купить на Amazon и Newegg за $70 (около 3 центов за гигабайт)

Твердотельные накопители эволюционировали от дорогостоящей экзотики до обычного высокоскоростного хранилища информации. Со временем их цена снижалась, и теперь в некоторых случаях достигает всего лишь нескольких центов за гигабайт. И это очень радует потребителей, которым никогда не бывает достаточно дискового пространства.

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В некоторых случаях можно купить SSD, выпущенный несколько лет назад, со значительной скидкой. Как правило, такие модели обеспечивают хорошую скорость (хотя могут уступать последним новинкам) и являются хорошей инвестицией в модернизацию системы.

Например, сейчас твердотельный накопитель Intel 670p M.2 емкостью 2 ТБ продается на Amazon и Newegg по цене всего лишь $69,99. Напомним, на момент выхода такая модель оценивалась в $330, а сейчас его типичная цена составляет около $80. Так что экономия составляет около 13%. Правда, на европейском сайте Amazon цена достигает €102.

Накопитель Intel 670p имеет форм-фактор M.2 2280 и подключается к системе через интерфейс PCIe 3.0 x4. Он основан на контроллере Silicon Motion SM2265, 144-слойных чипах флэш-памяти 3D NAND QLC, обеспечивает скорость чтения и записи до 3500 и 2700 МБ/с соответственно. Опционально поддерживается 256-битное AES шифрование. Устройство обеспечивается 5-летней гарантией производителя, а ресурс записи накопителя достигает 740 ТБ или не менее 370 полных перезаписей.

Источник: tomshardware