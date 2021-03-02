Intel выпустила массовые SSD серии 670p на базе 144-слойной флэш-памяти 3D NAND QLC

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Без малого три месяца потребовалось Intel, чтобы начать поставки массовых SSD серии 670p на базе 144-слойной флэш-памяти 3D NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC) — их представили с другими новинками на декабрьской презентации Memory and Storage 2020.

Напомним, SSD 670p — это обновление массовой линейки SSD 665p. «Мейнстримная» серия SSD перешла с 96-слойной памяти 3D NAND QLC на 144-слойную 3D NAND QLC. В ней используется 8-канальный контроллер Silicon Motion SM2265G с 256-мегабайтным буфером DDR3L-1866. Они выполнены в форм-факторе M.2 2280 и задействуют четыре линии интерфейса PCI Express 3.0.

Максимальные скорости последовательного чтения и записи Intel 670p достигают 3500 и 2700 Мбайт/с соответственно, а пиковая производительность при работе с произвольными блоками — 310 тыс./340 тыс. IOPS (чтение/запись).

На все накопители Intel 670p распространяется пятилетняя гарантия производителя, а заявленный ресурс TBW составляет от 185 до 740 ТБ в зависимости от емкости накопителя, или не менее 370 полных перезаписей.

Среди других улучшений SSD 670p — доработанный механизм динамического кеширования в режиме SLC (дает +11% емкости), сквозная защита данных с помощью технологии Pyrite 2.0 и поддержка уведомлений об отключении питания.

Серия SSD Intel 670p представлена моделями объемом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Цены в США варьируются от 90 до 330 долларов.

В заключение можно взглянуть на результаты тестов топовой модели на 2 ТБ, проведенных ресурсом AnandTech.

По итогам тестов AnandTech назвали 670p отличным обновлением потребительской линейки накопителей QLC — QLC NAND все еще проигрывает TLC NAND, но список недостатков продолжает сокращаться. С выпуском 670p пиковая производительность сравнялась, а в некоторых сценариях она даже выше, чем у твердотельных накопителей QLC, использующих контроллер Phison E12. Ресурс записи снова вырос и теперь он достаточно большой, чтобы не беспокоится о надежности QLC NAND.