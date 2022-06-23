США передаст украинским саперам робособаку Boston Dynamics — он поможет с разминированием Киевщины

Похоже, у пса-сапера черниговской ГСЧС Патрона в скором времени появится серьезный конкурент! Армия США согласилась предоставить одного из своих двух робособок Spot, разработанного Boston Dynamics, чтобы помочь американской некоммерческой организации с разминированием территорий Украины, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами от российских оккупантов, сообщает Foreign Policy.

Организация HALO Trust, которая проводит гуманитарное разминирование загрязненных территорий, имеет несколько государственных контрактов на работу в Украине и будет использовать знаменитого робопса для устранения минометных снарядов и кассетных боеприпасов на деоккупированных территориях вокруг Киева.

Исполнительный директор HALO Trust Крис Уитли рассказал, что Spot хорошо показал себя во время испытаний в прошлом году именно в операциях с небольшими нестабильными предметами — подобными тем, которые находят по всей Украине, где побывали российские оккупанты. В HALO Trust надеются, что робот сможет безопасно перемещать неразорвавшиеся мины и кассетные боеприпасы, которые россия без разбора применяет в Украине.

С помощью роботизированной руки Spot способен перемещать мины и недетонированные боеприпасы, например, те же кассетные бомбы, в яму с другими боеприпасами, где их можно будет безопасно взрывать на отдалении от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без каких-либо рисков для всех 10 команд HALO, развернутых в Буче и Броварах.

Spot можно научить автоматически выполнять повторяющиеся задачи без помощи человека, тогда как на более сложной местности, такой как минные поля и загрязненные дороги, роботом управляет оператор.

В HALO Trust надеются к концу 2022 года увеличить количество групп по разминированию в Украине до 50 единиц, что делает потребность в работах по разминированию, таких как Spot, еще более актуальной. Исполнительный директор HALO Trust Крис Уитли рассказал, что уже видит, как его саперы выставляют стаю до десятка собак-роботов.

В Boston Dynamics никак не прокомментировала конкретную передачу роболица в HALO Trust. Командование сухопутных войск США, одобрившее передачу собаки, также не ответило на многочисленные запросы СМИ.

Spot в целом является эффективным инструментом для защиты людей от разного рода опасных и вредных факторов, и робот часто используется для проверки потенциально опасных регионов. К примеру, в конце 2020 года одну из робособок Spot привлекли к измерению уровня радиации в местах захоронения радиоактивных отходов Чернобыльской зоны отчуждения.

Работы-саперы на службе у саперов-людей

Саперы все чаще используют роботов (например машины для резки проволоки и наземные радары) в полевых условиях для повышения продуктивности и уменьшения риска подрыва. В 2019 году подразделения полиции штата Массачусетс использовали Spot для дистанционного обследования потенциально опасных локаций. В то же время армия США использует Common Robotic System — 11-килограммовую гусеничную работу, которая может очищать здания от бомб и определять врагов для пехотных отрядов перед ближним боем, тогда как другие подразделения предпочитают шестиколесную систему Man Transportable Robotic System Increment II, которой можно управлять с помощью ручного контроллера. Также Государственный департамент выделил финансирование Швейцарскому фонду противоминной деятельности на закупку семитонных роботов MV-4,

В то же время MV-4 далеко не такой маневренный, как Spot: например, при ширине около двух метров он просто не протиснется между деревьями в густых лесах. HALO также получила от армии США высокотехнологичную газонокосилку Robocut, которой можно управлять дистанционно.

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Ранее журналисты New York Times проанализировали более тысячи фотографий из Украины с последствиями российских обстрелов и идентифицировали более 2000 боеприпасов. Среди них — как минимум 210 запрещены международными договорами. Такие боеприпасы могут представлять серьезную опасность для гражданского населения еще в течение десятков лет после завершения боевых действий. Особенно они опасны для детей, которые по своей природе очень любознательны. Кстати, недавно МОН проводило онлайн-урок по минной безопасности для школьников — все материалы находятся в открытом доступе.

По самым оптимистичным прогнозам, Украине понадобится 5-7 лет для разминирования всей территории.