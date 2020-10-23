Робот-собака от Boston Dynamics обследовал локации захоронения радиоактивных отходов в Чернобыле. Собранные им данные позволят обновить карты распределения радиационного загрязнения

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Знаменитый робот-собака Spot от американской Boston Dynamics на днях проинспектировал зону отчуждения в Чернобыле. Об этом рассказало Госагентство по управлению зоной отчуждения на своей страничке в Facebook.

Исследователи Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ГСП «ЦППРВ») использовали робота для оценки уровня радиоактивного загрязнения на некоторых участках. В частности, Spot проводил радиометрические и геофизические работы на территории пункта локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес», а также в местах захоронения радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка».

Во время работ использовалось и другое высокотехнологическое оборудование — беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, а также сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральный и нейтронный датчики).

Полученные 3D-изображения и данные будут использованы для обновления карт распределения радиационного загрязнения на соответствующих участках.