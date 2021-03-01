Стартап Delfast зібрав краудфандингом $3,4 млн та запускає розробку електровелосипедів в Україні





Стартап Delfast закрив перший раунд на краудфандинговій платформі Fundable, перевиконавши ціль до $3,4 млн від інвесторів з усієї України. Отримані інвестиції будуть використані на будівництво центру розробки електробайків в Україні, що дозволить задовольнити зростаючий попит та реалізувати отримані запити на виконання зобов’язань.

Delfast інвестуватиме зібрані кошти в розвиток компанії та удосконалення її основних бізнес-процесів:

Прискорення термінів доставки. Локалізована виробнича стратегія дозволить клієнтам Delfast швидше отримувати придбані електровелосипеди

Продуктовий R&D-центр буде фокусуватися на комплектації всіх складових електровелосипеду, що забезпечить надійний внутрішній контроль якості кожної одиниці, виробленої Delfast-ом

Збільшення виробничої потужності для реалізації крупних замовлень для B2B-клієнтів, розвитку продажів через eBay та Amazon.

“Ми дуже раді, що змогли зібрати більше, ніж планували за три місяці. Отримані інвестиції ще на крок наблизять нас до мети — побудувати сучасний завод електробайків та підтримати спільноту виробників екологічно чистого електротранспорту по всьому світу. Дякуємо всім за довіру та підтримку!” — прокоментував співзасновник та СЕО Delfast Данило Тонкопій.

Стартап Delfast був запущений в 2014 році Данилом Тонкопієм та Сергієм Денисенком як сервіс екологічної доставки. На сьогодні Delfast виробляє електровелосипеди, здатні проїхати більше 500 км на одному заряді без допомоги педалей. Моделі Delfast Partner, Prime, TOP 3.0 і Offroad вже були відправлені в різні куточки світу: США, Великобританію, Данію та Південну Африку.

Незабаром за підтримки Delfast на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) планується відкриття дослідницького центру для розробки екотранспорту.

Джерело: Delfast