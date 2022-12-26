Стартап Make Sunsets распылил диоксид серы в стратосфере для стабилизации климата и продает «кредиты» на противоречивую технологию — $10/грамм

Компания Make Sunsets утверждает, что запустила специальные воздушные шары, которые распылили светоотражающие частицы в стратосферу, тем самым перешагивая противоречивый барьер в сфере солнечной геоинженерии.

Солнечная геоинженерия — это попытки манипуляции климатом, которые призваны отражать солнечный свет назад, в космос, имитируя естественный процесс, который происходит после крупных извержений вулканов Охлаждающие эффекты обычно следуют за крупными извержениями вулканов. После выброса в воздух огромного количества пыли, пепла и диоксида серы, первые две субстанции создают кратковременный охлаждающий эффект, а последняя поднимается высоко в стратосферу, где, соединяясь с молекулами воды, превращается в частицы сернистой кислоты и усиливает эффект охлаждения поверхности, отражая солнечное излучение..

Теоретически искусственное распыление серы и подобных частиц в достаточных количествах могло бы потенциально облегчить последствия глобального потепления. На практике это не сложно сделать, хотя и довольно затратно. Но ученые в большинстве своем воздерживаются от проведения подобных экспериментов — вещества могут негативно повлиять на здоровье людей, флору и фауну после распыления. Побочные эффекты могут быть сильнее в некоторых регионах, что может спровоцировать геополитические конфликты.

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Исследователи, долгое время изучавшие технологию, озабочены действиями Make Sunsets — стартапа, который не только утверждает, что испытал инъекции, но и запустил профильный сайт в Мексике, где продает «кредиты на охлаждение» для будущих полетов специализированных воздушных шаров. Свои действия компания не согласовала с общественностью или научным контролем.

Люк Айземан, соучредитель и генеральный директор Make Sunsets, признает, что эти усилия являются «частично предпринимательским, частично провокационным актом геоинженерного активизма». Он надеется, что, перейдя спорный барьер, поможет развернуть широкие общественные дебаты и продвинуть вперед отрасль, развитие которой приостановилось из-за критики.

«На мой взгляд, морально неправильно не делать этого», — говорит он.

Но многие эксперты отрасли считают, что такие усилия чрезвычайно преждевременны и могут иметь эффект, противоположный ожиданиям Айземана.

«Текущее состояние науки недостаточно хорошее… чтобы либо отклонить, либо принять солнечную геоинженерию, не говоря уже о ее внедрении», — сказал Янош Пастор, исполнительный директор Инициативы управления климатом Карнеги (Инициатива призывает к надзору за геоинженерией и другими изменяющимися технологиями климата со стороны правительств, международных соглашений или научных организаций).

Поведение компании обуславливает давние опасения, что «мошенники», не имеющие особых знаний об атмосфере или последствиях технологии, могут в одностороннем порядке выбрать геоинженерию климата, не имея никакого консенсуса относительно того, можно ли это делать или какой должна быть соответствующая глобальная средняя температура.

Некоторые быстро провели параллели между Make Sunsets и инцидентом десятилетней давности, когда американский предприниматель вылил сто тонн сульфата железа в океан, пытаясь вызвать цветение водорослей (ими бы якобы питался лосось, а остатки поглощали бы углекислый газ).

Усилия Make Sunset опять-таки подчеркивают настоятельную потребность установить широкий надзор и четкие правила для ответственных исследований в геоинженерии. Ранее администрация Байдена сообщила, что разрабатывает 5-летний план исследований способов охлаждения Земли: включая инъекцию стратосферного аэрозоля, осветление морских и прореживание перистых облаков.

Запуски воздушных шаров с серой

Сам Айземан утверждает, что первые два запуска прошли в апреле в Нижней Калифорнии, за несколько месяцев до того, как официально зарегистрировалась сама Make Sunsets.

Несколько граммов диоксида серы поместили в воздушные шары с необходимым количеством гелия, что он смог перенести их в стратосферу. Ожидалось, что шары лопнут под давлением на высоте и таким образом «освободят» частицы серы. Случилось ли это — непонятно, поскольку на борту не было установлено оборудование для мониторинга. Никаких разрешений от правительственных или научных учреждений Мексики или других стран Айземан не получал:

«По сути, это было сделано для подтверждения того, что я могу это сделать».

В будущем Make Sunsets надеется увеличить полезную нагрузку серы, добавить телеметрическое оборудование и другие датчики, а затем перейти на многоразовые воздушные шары и опубликовать данные после запусков.

Компания также пытается получить доход от эффекта охлаждения будущих полетов и предлагает покупать «кредиты на охлаждение» по цене $10/грамм — этого достаточно, утверждает Make Sunsets, чтобы компенсировать эффект потепления от одной тонны углерода в течение года.

«Я хочу охлаждать как можно больше и как можно скорее, откровенно говоря, до конца своей жизни», — говорит Айземан, добавляя, что в 2023 году распылит столько серы, «сколько заставит заплатить клиентов».

Компания говорит, что привлекла $750 000 от Boost VC и Pioneer Fund и что ее первые инвесторы также покупали кредиты на охлаждение.

«Ужасная идея»

Шучи Талати, ученый-резидент Американского университета, создающий некоммерческую организацию, сосредоточенную на регулировании в области солнечной геоинженерии, критически относится к заявлениям стартапа:

«Сообщения компании относительно такого конкретного результата выглядят не очень правдиво, учитывая огромную неопределенность на этом этапе исследования».

Келли Вансер, исполнительный директор SilverLining, некоммерческой организации, которая поддерживает исследование климатических рисков и потенциальных вмешательств, таких как геоинженерия, согласилась с этим мнением:

“С точки зрения бизнеса, эффекты охлаждения и риски пока не могут быть количественно определены каким-либо образом, что делает предложение спекулятивным”.

Дэвид Кит, один из ведущих мировых экспертов по солнечной геоинженерии, говорит, что количество материала, о котором идет речь — менее 10 граммов серы за один полет — не представляет никакой реальной опасности для окружающей среды (обычный коммерческий рейс может выбрасывать около 100 граммов в минуту).

Но Кит также говорит, что его беспокоят любые попытки приватизировать основные технологии геоинженерии, включая их патентование или продажу кредитов на распыление — поскольку у частной компании будут финансовые мотивы преуменьшать риски и продолжать продавать свои услуги, даже если планета остынет до более низких температур.

«Сделать это как стартап — ужасная идея», — говорит он.

Со своей стороны, Make Sunsets говорят, что работают на основе лучших доступных на сегодня исследований моделирования, и что будут корректировать свою практику, когда узнают больше, а также стартап надеется сотрудничать со странами и экспертами, чтобы управлять этими усилиями по мере расширения.

«Мы убеждены, что солнечная [геоинженерия] — это единственный возможный способ удержаться на уровне ниже 2 ˚C, и мы будем работать с научным сообществом, чтобы развернуть этот спасательный инструмент как можно безопаснее и быстрее», — отмечает Айземан.

Но критики подчеркивают, что общаться с учеными нужно было до начала экспериментов и продаж, теперь компанию многие организации будут встречать холодно.

Источник: MIT Technology Review